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سرحد پر سکیورٹی فورسز نے دراندازی کو حراست میں لے لیا
اکھنور کے پراگوال علاقے سے پاکستانی شہری گرفتار کیا گیا، جس کی شناخت محمد رفیق کلا کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : July 21, 2026 at 12:58 PM IST
اکھنور، جموں (محمد اشرف گنائی): جموں ضلع کے اکھنور سیکٹر کے پراگوال علاقے میں سکیورٹی فورسز نے ایک پاکستانی شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی شناخت محمد رفیق کلا کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے پنڈی علاقے کا رہنے والا ہے۔
ذرائع کے مطابق محمد رفیق کلا کو پراگوال علاقے میں بین الاقوامی سرحد کے قریب مشتبہ حالت میں دیکھا گیا۔ جس کے بعد سرحد پر تعینات جوانوں نے اسے پکڑ لیا۔ حراست میں لیے گئے شخص سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور اس کے سرحد عبور کرنے کے حالات کی بھی جانچ جاری ہے۔
غلطی سے ہندوستانی حدود میں داخل ہوا یا......
پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی تفتیش کے دوران اس کی شناخت اور پس منظر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کا پتہ لگا رہی ہیں کہ وہ غلطی سے ہندوستانی حدود میں داخل ہوا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستانی حکام کے حوالے
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے سرحدی علاقوں میں ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، جہاں پاکستانی شہری غلطی سے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے ہندوستانی علاقے میں داخل ہوئے تحقیقات اور شناختی تصدیق کے بعد کئی افراد کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا۔
پراگوال واقعے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔