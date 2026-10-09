ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں قائم 'سی اے' اسٹوریج یونٹس باغبانی کرنے والوں کے لیے نئی امید لے کر آئے ہیں
ضلع پلوامہ میں مجموعی طور پر تقریباً 102 سی اے اسٹوریج یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں
Published : October 9, 2026 at 2:36 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): کشمیر میں سیب کی بڑھتی ہوئی پیداوار کو محفوظ رکھنے، بعد از برداشت نقصانات پر قابو پانے اور باغبانوں کو اپنی فصل کی بہتر قیمت دلانے کے لیے کنٹرولڈ ایٹموسفیئر (سی اے) اسٹوریج یونٹس اہم سہولت بن کر ابھر رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ بالخصوص انڈسٹریل گروتھ سینٹر لسی پورہ، ان جدید اسٹوریج سہولیات کے ذریعے وادی کے باغبانی شعبے کو نئی سمت فراہم کر رہا ہے۔
ضلع پلوامہ میں مجموعی طور پر تقریباً 102 سی اے اسٹوریج یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 70 یونٹس فی الحال فعال ہیں، جبکہ باقی یونٹس پر کام جاری ہے۔ تمام یونٹس کے فعال ہونے کے بعد ضلع میں پھلوں کو محفوظ رکھنے کی مجموعی صلاحیت تقریباً 2 لاکھ 60 ہزار میٹرک ٹن سے بڑھ کر 4 لاکھ میٹرک ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔
ان یونٹس میں سے تقریباً 85 انڈسٹریل گروتھ سینٹر لسی پورہ میں واقع ہیں، جو وادی کشمیر کے اہم صنعتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں قائم جدید اسٹوریج سہولیات نہ صرف سیب کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے میں مدد دے رہی ہیں بلکہ باغبانی پیداوار کی مؤثر مارکیٹنگ کے امکانات بھی بڑھا رہی ہیں۔
سی اے اسٹوریج کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ ہائی ڈینسٹی ایپل کلٹیویشن کے فروغ کے ساتھ وادی میں سیب کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتِ حال میں مناسب اسٹوریج سہولیات باغبانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں،کیونکہ ان کے ذریعے پیداوار کو فوری فروخت کرنے کے بجائے مناسب وقت تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق فروخت کے بہتر مواقع تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
حکام کے مطابق، سی اے اسٹوریج یونٹس باغبانی پیداوار کو آف سیزن میں بھی مختلف منڈیوں تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس عمل سے پھلوں کے معیار کو برقرار رکھنے، بعد از برداشت نقصانات کم کرنے اور باغبانی شعبے میں سپلائی کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ باغبانی جموں و کشمیر کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ وادی میں تقریباً 3 لاکھ 50 ہزار ہیکٹر اراضی پر سیب کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ اس شعبے سے لاکھوں افراد کا براہِ راست اور بالواسطہ روزگار وابستہ ہے۔
ماہرین کے مطابق سی اے اسٹوریج نیٹ ورک میں توسیع سے باغبانوں کو اپنی پیداوار محفوظ رکھنے کے بہتر مواقع میسر آسکتے ہیں، جبکہ اسٹوریج، پیکنگ، نقل و حمل اور مارکیٹنگ سے وابستہ سرگرمیوں میں بھی روزگار کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں: جموں کشمیر حکومت نے سی این جی ایندھن کی فراہمی کے لیے 'سٹی گیس ڈسٹری بیوشن پالیسی' کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا
پلوامہ میں سی اے اسٹوریج کی بڑھتی ہوئی صلاحیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جدید اسٹوریج انفراسٹرکچر کشمیر کے باغبانی شعبے کو محض پیداوار بڑھانے تک محدود رکھنے کے بجائے اسے بہتر تحفظ، مؤثر مارکیٹنگ اور زیادہ پائیدار معاشی ترقی کی جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔