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غیر قانونی کان کنی میں ملوث ڈمپر، جے سی بی اور ایکسکیویٹر ضبط
اطلاعات کے مطابق پولیس تھانہ رامسو کی ایک خصوصی ٹیم نے ضلع معدنیات افسر رام بن کے اشتراک اور تعاون سے کارروائی عمل میں لائی۔
Published : November 17, 2026 at 9:47 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رام بن میں غیر قانونی کان کنی اور بغیر اجازت تعمیراتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے رام بن پولیس نے رامسو کے علاقے میں ایک اہم کارروائی انجام دی۔ اس دوران پولیس نے غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں میں مبینہ طور پر استعمال ہونے والی گاڑیوں اور بھاری مشینری کو ضبط کر لیا۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق علی الصبح پولیس تھانہ رامسو کی ایک خصوصی ٹیم نے ضلع معدنیات افسر (ڈی ایم او) رام بن کے اشتراک اور تعاون سے کارروائی عمل میں لائی۔ اس دوران پولیس نے ایک ڈمپر زیر نمبر JK19-5857، ایک جے سی بی مشین اور ایک ایکسکیویٹر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق مذکورہ بھاری مشینری کا استعمال ایک نالے کی جانب نئی رابطہ سڑک کی تعمیر کے لیے کیا جا رہا تھا، تاہم اس تعمیراتی کام کے لیے ضروری قانونی اجازت اور متعلقہ محکمہ سے باضابطہ منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔ پولیس نے کارروائی کے دوران مشینری کو ضبط کرتے ہوئے معاملے کی اطلاع ضلع معدنیات افسر رام بن کو دے دی ہے تاکہ متعلقہ قوانین اور ضابطوں کے تحت مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
واضح رہے کہ ضلع رام بن کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کان کنی اور معدنی وسائل کے بے دریغ استعمال کی روک تھام کے لیے متعلقہ محکموں کی جانب سے کارروائیاں اہمیت کی حامل ہیں۔ غیر قانونی کان کنی نہ صرف قدرتی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ دریاؤں، نالوں اور قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے بھی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔
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اس موقعے پر رام بن پولیس نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ضلع میں غیر قانونی کان کنی، غیر مجاز تعمیراتی سرگرمیوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ پولیس نے عوام کو بھی متنبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے گریز کریں اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔
رام بن پولیس کی اس کارروائی کو ضلع میں غیر قانونی کان کنی پر قابو پانے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔