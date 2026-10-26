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سکمز صورہ 'کوارٹرنری کئیر 'طبی خدمات کی جانب بڑھ رہا ہے: ڈاکٹر محمد اشرف گنائی
ڈائریکٹر سکمز نے کہا کہ، سکمز صورہ میں اب کافی حد تک مریضوں کے علاج و معالجے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے،
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 26, 2026 at 3:27 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): شیر کشمیر انسٹی آف میڈیکل سائنسز صورہ سکمز میں مریضوں کی طبی دیکھ بھال کو بہتر بنانے اور سرجریز اور تشخیص کی طوالت کو دور کرنے کی خاطر دو سو کروڑ سے زائد نئی اور جدید ٹیکلنالجی سے لیس مشینیری کو خریدا گیا ہے اور مزید 50 کروڑ کی مشنیری کی خریداری زیر عمل ہے۔ دوسری جانب افراد قوت کو بڑھانے کے لیے سیکنڑوں پوسٹ بھرتی بورڈز کو منتقل کئے گئے ہیں۔
ان باتوں کا اظہار سکمز صورہ کے ڈائریکٹر محمد اشرف گنائی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ کئی وجوہات کے باعث گزشتہ 10 برسوں کے دوران جموں و کشمیر کے اس بڑے طبی انسٹی ٹیوٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشینری خریدی نہیں گئی تھی جبکہ مشینری کے لیے پیسہ بھی لیپس ہوتا رہا ہے۔ ایسے میں ایک خاص پیش رفت کے تحت گزشتہ دو برسوں کے دوران پرانی اور ناکارہ تشخیصی مشنیری کو تبدیل کرتے ہوئے الگ الگ شعبہ جات کے لیے دو سو کروڑ سے زائد کی مشینوں کو دستیاب کرایا گیا ہے تاکہ مریضوں کو تشخیص اور سرجریز کے لیے مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوے کہا کہ نئے پیٹ اسکیم اور ایمنو ہیسٹو کمیسٹری مارکرز جن کے لیے اکثر مریضوں کو نجی لیبارٹریز کا رخ کرنا پڑتا تھا اب اسپتال میں دستیاب ہے۔ تھری ڈی فور کے لیپراسکوپیک سسٹم کو ہر ایک شعبے کو فراہم کی گئی ہے، روبوٹیک بائپسی کے لیے روبوٹیک سسٹم لایا گیا ہے۔ وہیں 20 نئی ایکسرے مشینیں اور 20 جدید قسم کے الٹراساونڈ کے علاوہ نئی مشینیریز خریدی گئی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ، مریضوں کو وقت پر علاج ملنے اور سرجریز میں طویل انتظار کو دور کرنے کی خاطر بھی کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مختلف او پی ڈیز کو بڑھایا گیا ہے جبکہ آپریشن تھیٹرز کی تعداد دو سے بڑھا کر سات کردی گئی ہیں اور آنے والے وقت میں مزکورہ آپریشن تھیٹرس کو 24 گھنٹے فعال رکھا جائے گا
ڈائریکٹر سکمز نے کہا کہ کئی وجوہات کی بنا پر ایک دہائی سے سکمز کی ناکارہ یا غیر فعال مشنیری کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں مریضوں کی دیکھ بھال میں کئی مشکلات درپیش تھیں۔ ایسے میں اب کافی حد تک مریضوں کے علاج و معالجے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے، اور مزید بہتری کی خاطر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شعبے میں آئی پی ڈی میں آئی سی یو بستر علحیدہ سے رکھے جارہے ہیں تاکہ مریضوں کی راحت کے لیے مرکزی آئی سی یو کی سہولت مزکورہ وارڈز میں دستیاب ہو ۔ دوسری جانب سکمز کے مرکزی آئی سی یو کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے مزید 50 بستروں کا اضافہ کیا جارہا ہے ۔
نیوکلئیر میڈیسز کی دستیابی کے تعلق سے ڈاکٹر محد اشرف نے کہا کہ سکمز صورہ کو ایک سائیکلوٹران لانے کا منصوبہ ہے اور اس حوالے سے سرکار کو تجویز دی گئی ہے۔ ایسے میں اگر جموں وکشمیر سائیکلو ٹران دستیاب ہوتا ہے ہے تو ہمیشہ کے لیے ہم ریڈیو ایکٹیو مواد یہاں ہی تیار کرسکیں گے ۔ نہ صرف سکمز صورہ میں نیوکلئیر میڈیسز دسیتیاب ہوگا بلکہ جموں وکشمیر کے تمام جی ایم سیز اور ایمز کو وہ سپلائی کیا جاسکتا یے۔ ریڈیو ایکٹیو مواد باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مزکورہ مریضوں کو بھی ڈوز کے لیے مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں سکمز صورہ، پی جی آئی چندی گڑھ اور ایمز دہلی کے مابیں ایک اہم او یو طے پایا ہے جس میں مستقبل قریب میں کواٹرنری کئیر یعنی ایک ہی شعبے کے الگ الگ ڈیز پر مشتمل ہائی اینڈ کئیر علاج دستیاب ہوگا مثال کے طور پر اینڈوکرانالوجی شعبے میں تھائرایڈ الگ اور ڈائبٹیز الگ ہوگا جس میں اعلی درجے کا علاج ہو پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب جموں وکشمیر میں ایمز اور نئے میڈیکل کالجز بن رہے ہیں۔ ایسے میں سکمز کو کوارٹرنری کئیر کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے اے کام ہورہا تاکہ سکمز صورہ بھی بین الاقومی سطح کے ڈیزیز بیس علاج کے کرنے کے ہم پلہ بن جائے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انسٹی ٹیوٹ میں جلد ہی افراد قوت یعنی ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کو بھی دور کیا جارہا ہے ۔ اس تعلق سے حال ہی میںن 12 سو طبی اور نیم طبی عملے کی اسامیاں بھرتی کی ذمہ داری ایجینسیوں کو سونپ دی گئیں ہیں۔ دوسری جانب انسٹی ٹیوٹ میں پہلی بار کئی نئے طبی کورسز متعارف کئے گئے ہیں جس سے نہ صرف ریسرچ میں بہتری آئے گی بلکہ مریضوں کی دیکھ بھال میں خاصی بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کہتے ہیں گزشتہ برسوں کے دوران انسٹی ٹیوٹ کی کئی خالی اسامیاں پرُ نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئیں تھیں، جن کو بھی سرکار کے بھر پور تعاون سے دوبارہ بحال کیا جاچکا ہے اور ان مزکورہ خالی عہدوں کو بھی بھرتی بورڈز کو منتقل کیا گیا ہے ۔
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