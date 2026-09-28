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بارہمولہ ۔ اوڑی ریل لائن منسوخ، عوام کا ردعمل
سماجی کارکن سید اشتیاق محمود نے کہا کہ سرکار نے کئی سالوں سے سوچ سمجھ کراوڑی کو ریلوے میپ پرلایا تھا
Published : September 28, 2026 at 3:44 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں سماجی کارکن سید اشتیاق محمود کا کہنا ہے کہ جو اوڑی بارہمولہ ریل لائن بننے جا رہی تھی اس کو سرکار کی جانب سے روک دیا گیا ہے اور یہ کافی مایوسی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم پروجکٹ تھا اور اس سے سرحدی قصبہ اوڑی کو کافی فائدہ مل سکتا تھا لیکن اب اس کو روک دیا گیا ہے اور اس سے ہم کو کافی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ریلوے لائن بنتی تو نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہوتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سرکار نے کئی سالوں سے سوچ سمجھ کر اوڑی کو ریلوے میپ پر لایا تھا لیکن اب اچانک سے جو فیصلہ آیا ہے، یہ کافی حیران کن ہے لیکن ہم کو ابھی بھی امید ہے کہ اس ریل لائن کو آنے والے وقت میں بنایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کافی لوگ کہتے ہے کہ یہ ریل لائن نہیں بنی چاہیے اور جو ایم ایل اے بارہمولہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ریلوے لائن کو منسوخ کرنے میں میرا ہاتھ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر انجینئر کو مشکلات درپیش آرہے تو ان جگہوں پر ٹنل بنانا چاہیے یا اگر لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوگا تو سرکار کو چاہیے کہ اس ریلوے لائن کو ری لائن کیا جائے لیکن اس پروجکٹ کو روکنا نہیں چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ ریل لائن بن گئ تو اوڑی کے ساتھ ساتھ بارہمولہ اور اس کے مختلف علاقہ جات کو بھی فائدہ مل سکتا ہے،کیونکہ روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے۔
ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اور جو ریلوے حکام ہیں وہ اس پروجیکٹ پر ایک بار پھر نظر ثانی کریں تاکہ ہم کو بھی آنے والے وقت میں راحت مل سکے اور خاص طور پر اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں تو اس ریلوے لائن کے بننے سے کسانوں کو بھی فائدہ مل سکتا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ بارڈر ٹورزم کے علاوہ جب ریل چلے گی تو یہاں سے ملک کی دیگر ریاستوں میں ہمارا آخروٹ جا سکتا ہے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو ہمارے بچے ملک کی دیگر ریاستوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی فائدہ مل سکتا ہے۔