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بُدھال اموات کیس کی رپورٹ حکومت کے پاس: پرنسپل جی ایم سی راجوری
راجوری گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹرامرجیت سنگھ نے دعویٰ کیا کہ جی ایم سی راجوری نے پیرپنجال کو میڈیکل ایجوکیشن ہب بنا دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 24, 2026 at 6:15 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی)راجوری کے پرنسپل ڈاکٹر امرجیت سنگھ بھاٹیا نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خاص گفتگو کے دوران کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں جی ایم سی راجوری نے پیر پنجال خطے میں طبی تعلیم اور صحت سہولیات کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے اور اسے ایک میڈیکل ہب (Medical Hub) کے طور پر قائم کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ جی ایم سی راجوری صرف راجوری ضلع ہی نہیں بلکہ پونچھ اور ریاسی کے بڑے حصے کی تقریباً 15 لاکھ آبادی کو طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی جیسی سہولیات کے لیے مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا: "رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ویٹنگ پیریڈ ہو جاتا ہے، لیکن ایمرجنسی مریضوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور انہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔" ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ اکتوبر 2022 میں ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جی ایم سی راجوری میں طبی تعلیم کے شعبے میں کئی نئے کورسز شروع کیے گئے۔
ڈاکٹر بھاٹیا نے بتایا کہ بی ایس سی نرسنگ، بی ایس سی پیرامیڈیکل، لیب ٹیکنالوجی، آپریشن تھیٹر، رینل ڈائلیسس اور ڈی این بی کے مختلف شعبے شروع کیے گئے، جبکہ ایم ڈی پیڈیاٹرکس سمیت دیگر پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی متعارف کرائے گئے انہوں نے کہا کہ نیشنل میڈیکل کمیشن کے معائنے کے بعد جی ایم سی راجوری کو مزید 50 ایم بی بی ایس نشستیں حاصل ہوئیں، جس سے کل نشستوں کی تعداد 150 ہو گئی۔
انٹرن شپ اسٹائپنڈ
انٹرنز کے اسٹائپنڈ میں اضافے کے مطالبے پر ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت کے زیر غور ہے اور حکومت نے اس سلسلے میں یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرن شپ ایک تربیتی مرحلہ ہے، تاہم حکومت اسٹائپنڈ بڑھانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنز کو مریضوں کی خدمت اور تربیت کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔
'بُدھال اموات کیس کی رپورٹ حکومت کے پاس'
راجوری کے بدھال علاقے میں پُر اسرار طور ہوئی اموات کے معاملے پر ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ جی ایم سی راجوری کی طبی ٹیم نے مشکل حالات میں کام کیا۔ انہوں نے کہا: "جب بدھال گاؤں میں لوگ جانے سے ہچکچا رہے تھے، ہماری ٹیم سب سے پہلے وہاں پہنچی اور مریضوں کی مدد کی۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ایم سی راجوری کی جانب سے ایٹروپین انجیکشن کے استعمال کا فیصلہ اہم ثابت ہوا اور آئی سی ایم آر کے ڈائریکٹر نے بھی ایک میٹنگ میں اس کا ذکر کیا تھا۔ رپورٹ کے بارے میں سوال پر ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ یہ حکومت کے پاس ہے اور متعلقہ ادارے ہی اس کے نتائج کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
'خود سے دوا لینے سے گریز کرنا چاہیے'
دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کی جانب سے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ادویات لینے کے بڑھتے رجحان پر ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ لوگوں کو سیلف میڈیکیشن سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا: "کسی بھی بیماری میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے، خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔" انہوں نے بتایا کہ راجوری میں ضلعی انتظامیہ نے بغیر نسخے کے ادویات کی فروخت پر سختی کی ہے اور اب ڈاکٹر کے مکمل نام اور مہر والے نسخے پر ہی ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔
جڑی بوٹیوں کا استعمال
روایتی جڑی بوٹیوں کے استعمال کے بارے میں ڈاکٹر بھاٹیا نے کہا کہ قدیم طب اور آیوروید کی اہمیت کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم جدید تحقیق پر مبنی ادویات نے علاج کے طریقوں کو مزید بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی بایوٹک ادویات 1940 کے بعد آئیں، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ مختلف طریقوں سے علاج کرتے تھے۔ تاہم موجودہ دور میں تحقیق اور سائنسی طریقہ علاج نے طبی شعبے میں بڑی پیش رفت کی ہے۔
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