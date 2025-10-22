ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی: شیخ بشیر
جموں وکشمیرمیں دوسیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں،شیخ بشیرنے کہا کہ عوام کا اعتماداور ہمارا سیکولر نظریہ ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے
October 22, 2025
جموں( محمد اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شیخ بشیر احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس نگروٹہ اور بڈگام دونوں اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا کی تمام چار نشستوں پر بھی کامیاب ہوگی۔شیخ بشیر نے کہا کہ “ہمیں نیشنل کانفرنس کی جڑوں پر بھروسہ ہے،
انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے اتحادی پارٹی نیشنل کانفرنس کو بڈگام اور نگروٹہ کی نشستوں پر امیدوار دینے کی پیشکش کے حوالے سے کہا کہ اس بارے میں کانگریس ہی بہتر جواب دے سکتی ہے۔شیخ بشیر نے بتایا کہ “ہم نے کانگریس سے کہا تھا کہ وہ نگروٹہ سے انتخاب لڑے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں انکار کر دیا۔ بہرحال نیشنل کانفرنس ان دونوں نشستوں پر جیت حاصل کرے گی۔
صوبائی صدر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ سے سیکولر نظریات کی حامل جماعت رہی ہے اور مذہبی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ “نیشنل کانفرنس نے ماضی میں اجیت سترو سنگھ اور دیویندر سنگھ رانا جیسے رہنماؤں کو نگروٹہ سے ٹکٹ دیا، جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی۔ اس بار ہم نے ڈنسال کی موجودہ ڈی ڈی سی رکن محترمہ شمیمہ بیگم کو امیدوار بنایا ہے۔واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں ضمنی انتخابات نومبر میں دو اسمبلی نشستوں، نگروٹہ اور بڈگام پر منعقد ہونے والے ہیں۔