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جب تک زندہ ہوں، نیشنل کانفرنس کا حصہ تھا، ہوں اور رہوں گا: رکن اسمبلی اندر وال پیارے لال شرما سے خصوصی انٹرویو
آغا روح اللہ کے استعفے کے بعد پیداشدہ صورتحال پر MLA پیارے لال شرما نے اہم وضاحت کی؛ نیشنل کانفرنس سے وفاداری کا اعادہ دوہرایا۔
Published : November 4, 2026 at 9:16 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): وادیِ کشمیر اور جموں کے سیاسی حلقوں میں رونما ہونے والی حالیہ اتھل پتھل، بالخصوص نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما و رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کے اچانک استعفے اور پارٹی قیادت کے خلاف ان کے تیکھے تیوروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اندر وال (کشتواڑ) سے منتخب رکنِ قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) پیارے لال شرما نے اہم وضاحت جاری کی ہے۔ انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وفاداری کا اعادہ کرتے ہوئے ان تمام افواہوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں ان کے ناراض ہونے یا کسی الگ تھلگ گروپ کا حصہ بننے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔
جموں میں ایک خصوصی انٹرویو کے دوران پیارے لال شرما نے واضح اور دوٹوک الفاظ میں کہا، "میں نیشنل کانفرنس کا حصہ تھا، ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا، نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔"
آغا روح اللہ کے استعفے اور سیاسی صورتحال پر ردِعمل
آغا روح اللہ مہدی کی جانب سے پارلیمنٹ اور پارٹی سے استعفیٰ دیے جانے اور قیادت پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے اندر وال نے کہا کہ آغا روح اللہ پارٹی کے ایک سینئر اور قد آور رہنما رہے ہیں۔ انہوں نے کس مجبوری یا سبب کے تحت یہ قدم اٹھایا، اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "سیاسی جماعتیں ایک سمندر کی مانند ہوتی ہیں جہاں لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پارٹی کے وجود اور اس کے کام کاج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔" انہوں نے سابق مرکزی وزیر غلام نبی آزاد کا نام لیے بغیر مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں بھی بڑی سیاسی شخصیات سے فیصلے کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔
کابینہ میں چناب ویلی کی نمائندگی پر وضاحت
جموں و کشمیر کی موجودہ عمر عبداللہ حکومت کی کابینہ میں چناب ویلی (خطہ چناب) کو نمائندگی نہ ملنے پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے پیارے لال شرما نے ایک دلچسپ اور عوامی مثال پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے تحت یونین ٹیریٹری کی کابینہ میں وزرا کی تعداد محض 9 تک محدود کر دی گئی ہے۔ ان کے بقول: "جب آٹا ہی کم ہو تو روٹیاں کتنی بنیں گی؟"
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پارٹی ہائی کمان نے یہ باضابطہ اصول طے کیا تھا کہ پہلی بار جیت کر آنے والے اراکین کو فی الحال وزارت کا قلمدان نہیں دیا جائے گا۔ اسی حکمتِ عملی کے تحت خطہ چناب کے کسی بھی نو منتخب ایم ایل اے کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تاہم، انہوں نے امید ظاہر کی کہ جیسے ہی جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ بحال ہوگا اور کابینہ کی گنجائش بڑھے گی، تو تمام خطوں اور سینئر اراکین کو ان کا جائز حق دیا جائے گا۔
عوامی مسائل اور ایس ٹی اسٹیٹس کا مطالبہ
مختلف عوامی اور علاقائی مسائل پر بات کرتے ہوئے ایم ایل اے اندر وال نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے خطے کے عوامی حقوق کے لیے ایوان کے اندر اور باہر مسلسل آواز بلند کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کشتواڑ اور پورے خطہ چناب کی جغرافیائی و ثقافتی صورتحال پادر خطے سے مختلف نہیں ہے۔ جب پادر کے لوگوں کو شیڈولڈ ٹرائب (ST) یا پہاڑی اسٹیٹس کا درجہ دیا جا سکتا ہے، تو خطہ چناب کے دیگر پہاڑی اور دور دراز علاقوں کو اس حق سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ہر 10 کلومیٹر کے بعد زبان اور رہن سہن بدلنے والے اس خطے کے لوگ چھ چھ ماہ ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایس ٹی اور پہاڑی درجے کا مطالبہ ہر لحاظ سے جائز ہے۔
مبینہ ناراضگی کی تردید اور وزیراعلیٰ سے ملاقات
party کے اندرونی اجلاسوں اور مبینہ ناراضگی کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے پیارے لال شرما نے کہا کہ نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری جموں خطے میں نیشنل کانفرنس کا ایک مضبوط ہندو چہرہ ہیں اور وہ پورٹ فولیو یا عہدے سے قطع نظر جموں کے عوام، ہاریوں اور ورکروں کی مؤثر آواز بن کر ابھرے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے حال ہی میں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی تھی، جو کسی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے نہیں بلکہ اندر وال اور چھاترو کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور ترقیاتی فنڈز کے حصول کے لیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے علاقے کے کام اور عوام کی خدمت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
انٹرویو کے اختتام پر پیارے لال شرما نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک نظریاتی اور سیکولر جماعت ہے جو جموں و کشمیر کے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے تین سالوں میں حکومت اتنے ترقیاتی کام انجام دے گی کہ اپوزیشن کو تنقید کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔
پارٹی ایک سمندر کی مانند ہے، آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا؛ خطہ چناب کو کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے پر "کم آٹے کی روٹیاں" والی مثال پیش کی، خطے کے لیے ایس ٹی اور پہاڑی درجے کا مطالبہ دہرایا۔