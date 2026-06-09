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پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج پر ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر خالد حسین کا ردعمل
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاج کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔
Published : June 9, 2026 at 6:23 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 6:28 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جاری تنازع ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے مختلف سیاسی اور انتظامی مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں جن کے دوران پرتشدد جھڑپوں میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس سلسلے میں ای ٹی وی بھارت نے معروف ادیب، سابق اعلیٰ سرکاری افسر اور امن کے سفیر کے طور پر پہچانے جانے والے خالد حسین سے خصوصی گفتگو کی، جن کے متعدد رشتہ دار پاکستان میں مقیم ہیں اور جو ماضی میں پاکستان، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور سیالکوٹ کے کئی دورے بھی کر چکے ہیں۔
اپنے پاکستانی رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے خالد حسین نے کہا کہ ان کے تمام رشتہ دار 1947 کے بعد جموں سے ہجرت کرکے پاکستان میں آباد ہوئے تھے اور اب وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا اپنے رشتہ داروں سے مسلسل رابطہ رہتا ہے، تاہم گفتگو صرف خاندانی اور ذاتی امور تک محدود رہتی ہے خالد حسین نے بتایا کہ ہم عموماً صحت، خیریت اور خاندانی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ سیاسی موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی۔
خالد حسین نے بتایا کہ پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر اسمبلی میں موجود 12 مہاجر نشستیں ان افراد اور ان کی نسلوں کے لیے مخصوص ہیں جو 1947 کی تقسیم ہند کے دوران جموں و کشمیر اور دیگر علاقوں سے ہجرت کرکے پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کے مطابق یہ نشستیں عرصہ دراز سے سیاسی بحث کا موضوع رہی ہیں اور حالیہ احتجاجی تحریک میں بھی یہی معاملہ نمایاں حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی، جسے حال ہی میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر حکومت نے کالعدم قرار دیا ہے، ان نشستوں کے خاتمے سمیت مختلف مطالبات کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ ان کے بقول تنظیم کا مؤقف ہے کہ مہاجر نشستیں مقامی انتخابی نمائندگی کو متاثر کرتی ہیں، جب کہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں۔ خالد حسین نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی حالیہ تحریک بنیادی طور پر پاکستان اور پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کے داخلی معاملات سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنظیم گزشتہ چند برسوں سے بجلی کے بلند نرخوں، آٹے کی قیمتوں،سرکاری مراعات اور گورننس سے متعلق دیگر معاملات پر بھی احتجاج کرتی رہی ہے، بعد ازاں اس نے سیاسی اصلاحات کے مطالبات بھی شامل کر لیے۔
بتادیں کہ خالد حسین 1945 میں جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور میں ایک کشمیری بولنے والے خاندان میں پیدا ہونے والے ملک کے معروف پنجابی اور اردو ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1947 کی تقسیم ہند کے دوران ان کے خاندان کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے والد، بھائیوں اور دادا سمیت خاندان کے سات مرد افراد قتل کر دیے گئے۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ کئی برس مہاجر کیمپوں میں گزارے۔ بعد ازاں خاندان جموں شہر میں آباد ہوا وہ سات اپریل 2005 کو سرینگر اور مظفرآباد کے درمیان شروع ہونے والی تاریخی کاروانِ امن بس سروس کے پہلے قافلے کے گروپ لیڈر بھی رہے۔ انہیں سال 2021 میں ان کے پنجابی افسانوی مجموعے سولا دے سلان پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے دسمبر 2011 میں جموں میں دو روزہ "جشنِ فیض" پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں بھارت اور پاکستان کے معروف شعراء، ادباء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں معروف شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی بھی شریک ہوئیں۔ اس ادبی و ثقافتی پروگرام کا افتتاح اُس وقت کے وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر نے کیا تھا۔
اس کے علاوہ خالد حسین نے پاکستان کے شہر لاہور کے معروف تھیٹر گروپ اجوکا تھیٹر کو جموں مدعو کیا، جہاں انہوں نے جنوری 2005 میں "بلھے" ڈرامہ پیش کیا۔ انہوں نے پونچھ، راجوری اور ڈوڈہ میں کئی آل انڈیا مشاعروں اور ادبی تقریبات کا بھی انعقاد کیا، جن میں بھارت اور پاکستان کے نامور شعراء اور ادباء نے شرکت کی۔ ان سرگرمیوں کو دونوں ممالک کے عوام کے درمیان ثقافتی رابطوں اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
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