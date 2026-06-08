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خانہ بدوش گوجر اور بکروال جموں و کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہیں، ڈاکٹر نصیب علی چوہدری
چوہدری کا کہنا تھا کہ حکومت اور متعلقہ محکموں کو موسمی ہجرت کے عمل کو آسان بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہئیں۔
Published : June 8, 2026 at 5:05 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جواہر لعل نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کے سینٹر آف انڈین لینگویجز کے اسسٹنٹ پروفیسر، محقق اور قبائلی حقوق کے سرگرم علمبردار ڈاکٹر نصیب علی چوہدری نے کہا ہے کہ گوجر، بکروال اور دیگر خانہ بدوش قبائل کی اپنی منفرد سماجی، ثقافتی اور تاریخی شناخت ہے، جسے ہر حال میں محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہی، جس میں موسمی ہجرت، چراگاہوں کے تحفظ، جنگلاتی حقوق اور حالیہ انہدامی کارروائیوں سمیت متعدد اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔
ڈاکٹر نصیب علی چوہدری نے کہا کہ گوجر اور بکروال صدیوں سے جموں و کشمیر کے جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں اور ان کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور سے بھی پہلے تک پھیلی ہوئی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ہر سال موسم سرما کے آغاز پر یہ خانہ بدوش قبائل اپنے مال مویشیوں کے ساتھ پنجاب اور جموں و کشمیر کے میدانی علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور موسم گرما میں دوبارہ بالائی پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 1990 کے بعد جموں و کشمیر کی صورتحال میں تبدیلی اور شورش کے ماحول نے خانہ بدوش زندگی کو متاثر کیا بعض گوجر اور بکروال خاندانوں نے موسمی ہجرت ترک کر دی،تاہم آج بھی بڑی تعداد میں قبائل روایتی نقل مکانی کے نظام پر عمل پیرا ہیں..
ڈاکٹر نصیب علی چوہدری نے مزید کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں خانہ بدوش قبائل کو ’’موٹو‘‘ نامی ایک قانونی دستاویز جاری کی جاتی تھی، جس میں خاندان کے افراد اور ان کے مال مویشیوں کی مکمل تفصیلات درج ہوتی تھیں اور اسی بنیاد پر ان کی نقل و حرکت ممکن ہوتی تھی ان کے مطابق بعد کے برسوں میں قوانین اور انتظامی ضوابط میں متعدد تبدیلیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں خانہ بدوشوں کو مختلف دفاتر سے این او سی اور دیگر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں انہوں نے اس صورتحال کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیشتر خانہ بدوش قبائل ناخواندہ ہیں اور ان کے لیے مختلف سرکاری دفاتر کے چکر لگانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور متعلقہ محکموں کو موسمی ہجرت کے عمل کو آسان بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہئیں اور روایتی نظام کو سہل بنانے پر غور کرنا چاہیے۔
پروفیسر نصیب علی چوہدری جو کہ خد ایک خانہ بدوش طبقہ سے وابستہ ہیں، نے کہا کہ جے این یو میں قبائلی شخصیات، خانہ بدوش برادریوں اور ان کے مسائل پر علمی مباحثوں اور تحقیقی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ان طبقات کے مسائل کو قومی سطح پر اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ممکن ہو وہ قبائلی برادریوں کے مسائل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصیب علی چوہدری نے گوجر اور بکروال برادری کو محب وطن قرار دیتے ہوئے کہا کہ سرحدی علاقوں میں آباد ان قبائل نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔
ان کے مطابق 1990 کی دہائی میں جب جنگلاتی علاقوں میں دہشت گردی نے جنم لیا تو گوجر اور بکروال قبائل نے دہشت گرد عناصر کے خلاف کھڑے ہو کر اہم کردار ادا کیا۔ چراگاہوں اور جنگلاتی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چراگاہوں اور روایتی چرائی کے مقامات پر کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا تعمیراتی سرگرمی سے قبل مقامی قبائل سے مشاورت کرنی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ چراگاہوں کے سکڑنے سے براہ راست ان قبائل کی معیشت متاثر ہوتی ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا انحصار مال مویشیوں پر ہے۔
ڈاکٹر نصیب علی چوہدری نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گوجر اور بکروال قیادت نے گزشتہ برسوں میں زیادہ تر سیاسی مفادات کو ترجیح دی اور برادری کے بنیادی مسائل کے مستقل حل کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے حکومت، سماجی تنظیموں اور قبائلی قیادت پر زور دیا کہ وہ خانہ بدوش برادریوں کے حقوق، تعلیم، روزگار اور موسمی ہجرت سے متعلق مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کریں
جموں میں گوجر اور بکروال خاندانوں کے خلاف حالیہ انہدامی کارروائیوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر چوہدری نے کہا کہ فارسٹ رائٹس ایکٹ کو نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ قبائلی برادریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور انہیں بے جا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔انہوں نے مزید کہا کہ گوجر اور بکروال برادری صرف جموں و کشمیر تک محدود نہیں بلکہ دہلی، اتر پردیش، پنجاب، راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، بہار اور ہریانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں بھی گوجر برادری کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق گوجر برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مسلمان، ہندو اور سکھ مذاہب سے وابستہ ہیں۔