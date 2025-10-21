ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نگروٹہ ضمنی انتخاب: گوجر رہنما نزاکت حسین کھٹانہ نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، ترقی کو بنایا انتخابی ایجنڈا
نگروٹہ ضمنی انتخاب کے لیے بطور آزاد امیدوار میدان میں اترے نزاکت حسین کھٹانہ نے این سی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : October 21, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 11:04 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے نگروٹہ اسمبلی سیٹ-77 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے گوجر رہنما نزاکت حسین کھٹانہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذاتِ نامزدگی جمع کر دیے ہیں۔ ان کہنا ہے کہ نگروٹہ کے دور دراز علاقوں میں ترقی کا فقدان ہے، اسی لیے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔
نزاکت حسین کھٹانہ نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی حکومتوں کے دوران جموں و کشمیر کے مسائل اجاگر کرنے پر متعدد دفعات کے تحت مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ پانچ مرتبہ پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کے تحت بھی نظر بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ شفافیت اور ترقی پر یقین رکھتا ہوں، اور یہی میرا بنیادی ایجنڈا ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس نے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ کھٹانہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ذات، برادری اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوکر ترقی کے نام پر ووٹ دیں۔ میں اس حلقے کے محروم طبقات کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ اگر عوام نے مجھے موقع دیا تو میں نگروٹہ کی تقدیر بدل دوں گا۔
سنہ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے آنجہانی دیوندر رانا نے نگروٹہ نشست سے 48,113 ووٹ لے کر الیکشن جیتا تھا، جب کہ نیشنل کانفرنس کے جوگندر سنگھ 17,641 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ کانگریس امیدوار بلبیر سنگھ صرف 5,979 ووٹ حاصل کر پائے تھے۔
11 نومبر کو نگروٹہ کے ساتھ ساتھ بڈگام اسمبلی نشست پر بھی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ '
سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی تمام جماعتیں اپنے اپنے حمایتی طبقات کو متحرک کر رہی ہیں، نیشنل کانفرنس، بھارتیہ جنتا پارٹی، پھنترز پارٹی، عام آدمی پارٹی، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی میدان ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ 20 ستمبر کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی، جس کے ساتھ ہی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آگئی ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے 11 نومبر 2025 کو ووٹنگ ہوگی۔ نگروٹہ اسمبلی حلقے میں ووٹروں کی کل تعداد 97,893 ہے۔
