خواتین کے عالمی دن پر ملئے کشمیر کی پہلی خاتوں آئی پی ایس آفیسر سے
ڈاکٹر رویدہ سلام نے ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد آئی پی ایس اور بعد ازاں آئی اے ایس کوالیفائی کیا۔
Published : March 8, 2026 at 6:39 AM IST
سرینگر (پرویز الدین ): خواتین کا عالمی دن ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن خواتین کی جدوجہد، معاشرے میں ان کے کردار اور کامیابیوں کو سراہانے کا نہ صرف موقع فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ خواتین کے خلاف تشدد، بدسلوکی کے خاتمے اور انہیں بااختیار بنانے کے عزم کو بھی دہرانے کا موقع ہے۔ آج کے اس دور جدید دور میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر ایک شعبہ میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کا لوہا منوا رہی ہیں، وہیں کبھی مردوں کا پیشہ کہلائے جانے والے تقریبا سبھی شعبہ جات میں بھی خواتین نمایاں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرکے اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔
وادی کشمیر میں ایسی کئی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے انگِنت نقوش چھوڑے ہیں۔ ان ہی میں ایک ہیں ڈاکٹر رویدہ سلام ۔رویدہ کو نہ صرف جموں و کشمیر کی پہلی خاتون آئی پی ایس آفیسر بننے کا شرف حاصل ہے ۔بلکہ آئی اے ایس میں کامیابی کے بعد آج وہ بطور جوائنٹ کمیشنر انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ جموں و کشمیر پنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔
خواتین کے عالمی دن پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ڈاکٹر رویدہ سلام کے ساتھ خاص بات چیت کی۔ اپنے سفر کے بارے میں رویدہ نے کہا: "میرا تعلق شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے ایک دور افتادہ اور سرحدی گاؤں فرکن سے ہے ۔ ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں سے ہوئی بعد میں والد کی انڈین انفارمیشن سروس میں ملازمت کی وجہ سے ہمیں سرینگر منتقل ہونا پڑا ۔جس کے بعد میلنسن گرلز اسکول سرینگر سے میں نے اپنا بارہویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔پھر جی ایم سی سرینگر میں ایم بی بی ایس میں داخلہ ملا اور 2009 میرا ایم بی بی ایس مکمل ہوا ۔لیکن ڈاکٹری پڑھنے کے دوران ہی میرے ذہن میں سول سروسز میں جانے کا شوق اور دلچسپی بڑی ۔جس کے لیے میں نے 2011 میں 'جے کے اے ایس' کا امتحان پاس کیا ۔ کچھ الگ کرنے کی چاہ لئے سال 2013 میں یونین پبلک سروس کمیشن( یو پی ایس سی) کے امتحان میں شامل ہوکر جموں و کشمیر کی پہلی خاتون آئی پی ایس آفیسر بنی۔"
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اُس وقت پولیس سروسز میں جانے کا فیصلہ ایک جرآت مندانہ فیصلہ تھا۔ کیونکہ "میں کچھ الگ کرنے کی چاہ رکھتی تھی، دوسرا بدلے کی آگ ذہن و دل میں نقش تھی۔ کیونکہ کشمیر کے پر آشوب دور کے دوران میرے والد کو دہشت گردوں نے 15 اگست کے دن اپنے دفتر ریڈیو کشمیر سرینگر میں ترنگا لہرانے پر گولی ماری تاہم اللہ کے کرم اور آرمی ڈاکٹروں کے بہتر علاج سے میرے والد کی جان بچ گئی ۔ وہ بدلے کی آگ میرے دل و دماغ میں تھی اور کشمیری خواتین کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے جنون کی وجہ سے مجھے پولیس سروس جوائن کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ ڈیڑھ سال کی مکمل تربیت کے بعد جموں وکشمیر کی پہلی خاتون آئی پی ایس کے طور پر میری پہلی تعیناتی تمل ناڈو میں ہوئی۔
رویدہ سلام نے مزید کہا کہ کشمیری لڑکی کے طور پر پولیس میں جانا ان لیے کافی چلیجنگ بھی رہا ہے کیونکہ کئی لوگوں نے اس وقت ان کے فیصلے کی بےحد تنقید کی۔ انہوں نے کہا: " سوشل میڈیا پر غلط لکھا گیا یہاں تک کہ گالی گلوچ اور ناشائسہ الفاظ بھی پوسٹ گئے گئے لیکن میں نے ان چیزوں کو ااڑے آنے نہیں دیا اور نہ ہی میرے حوصلے پست ہوئے ۔ والدین کے بھر پور ساتھ اور خود اعتمادی سے میں نے معاشرے کے تعانوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا۔ "
بطور پولیس آفیسر ملک کی مختلف ریاستوں میں کام کرنے کے تجربے اور حیدر آباد پولیس اکیڈمی میں تربیت کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر رویدہ سلام کہتی ہیں کہ "بطور اسسٹنٹ سپر انٹنڈنت پولیس میری پہلی تعینات کوئبمٹور، تمل ناڈو میں ہوئی۔ بحثیت پولیس آفیسر کام اور تربیت نے نہ صرف میری شخصیت کو نکھارا۔ بلکہ اس دوران کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور خود اعتمادی بھی میرے اندر آئی پی ایس سے ہی آئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج بڑی بے باکی اور نڈر ہوکر ہر پلیٹفارم پر اپنی بات رکھتی ہوں ۔"
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز کے مقابلے میں جموں کشمیر میں خاص کر کشمیر میں کام کرنا ذرا کٹھن اور مشکل ہے۔ جموں کشمیر پولیس کو زیادہ چیلنجز درپیش رہتے ہیں۔ ملک کی دیگر جگہوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں کام کرنا ذرا مخلتف ہے اور جموں کشمیر پولیس کے کافی جوان بھی شہید ہوئے ہیں ۔کیونکہ جموں کشمیر دہائیوں تک پُر آشوب دور سے گزرا ہے جبکہ ابھی بھی حالات مکمل ٹھیک نہیں ہیں ۔
ڈاکٹر رویدہ سلام نے آئی پی ایس کے بعد سول سروسز میں آنے کا فیصلہ کیا، اور سال 2015 میں انہوں نے آئی اے ایس کا امتحان بھی پاس کیا ۔آئی پی ایس میں کامیابی کے بعد آج ڈاکٹر رودیدہ سلام سول سروسز میں جوائنٹ کمںشنر انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ جموں و کشمیر میں کام کررہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا پولیس سروس اور سول سروس میں کافی فرق ہے۔"اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سول سروسز میں پبلک ڈیلنگ رہتی ہے لیکن پولیس ایک تکنیکی اور چیلنج سے بھرا کام ہے۔کسی بھی وقت اچانک سے ایسے چلیجز درپیش آتے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے فوراً فیصلہ لینا پڑتا ہے ۔ ایسی چیزیں پولیس سول سروس کو سول سروسز سے الگ بناتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا: "فارغ وقت میں مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہےاور میں ان لڑکیوں کو پڑھاتی بھی ہوں جو کہ مسابقتی امتحانات کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ ان کا مشغلہ ہے اور وہ بنا کسی معاوضہ کے کوچنگ انسٹی ٹیوٹس میں بھی بچیوں کو گائیڈ کرتی رہتی ہے،" تاکہ انہیں میرے تجربات سے استفادہ حاصل ہوسکے۔"رویدہ کہتی ہیں کہ "آجکل کے دور میں جموں کشمیر کی لڑکیاں ہر ایک میدان اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس میں وہ پیشے بھی شامل ہیں جن میں کبھی مردوں کی اجارہ داری ہوا کرتی تھی ۔ "
