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حکومت سے بات چیت کی ناکامی کے بعد انٹرنز کی بھوک ہڑتال شروع
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کی 31 اگست سے میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ایم بی بی ایس انٹرنز مشترکہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔
Published : September 7, 2026 at 5:44 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): جموں و کشمیر کے 10 سرکاری میڈیکل کالجوں اور دو ڈینٹل کالجوں کے میڈیکل انٹرن نے پیر کے روز 48 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کی ہے ۔ وظیفہ میں اضافے کے حل کے تعلق سے گزشتہ ہفتے حکومت کے ساتھ احتجاجی انترنز کی نمائندوں کی بات چیت ناکام رہی ایسے میں احتجاجی انٹرنز نے ایک ہفتے کیبھوک ہڑتال پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔احتجاجی انٹرن ڈاکٹروں کا کہنا کہ جب تک حکومت وظیفہ بڑھانے کے بارے میں کوئی سرکاری حکم جاری نہیں کرتی تب وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔
جی ایم سی سرینگر کے انٹرن احتجاجیوں کا کہنا ہے ہم نے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت اور طبی تعلیم کے محکمے کی جانب سے انٹرن شپ وظیفہ میں اضافے کے لیے تجویز کردہ تجویز پر اتفاق رائے کرے۔انہوں نے کہا کہ انٹرنز جلد فیصلے کی توقع رکھتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے زیر التوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہماری ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے ہے۔ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمیں کوئی سرکاری حکم نہیں مل جاتا ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہر کالج کے دو سے تین طلباء نے بھوک ہڑتال میں حصہ لینے کے لیے رضاکارانہ طور پر شرکت کی تھی۔ ماہانہ وظیفہ بڑھانے کی سفارش 2023 میں کی گئی تھی اور اس تجویز پر عمل درآمد میں مسلسل تاخیر ہورہی ہے۔انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کچھ کالج انتظامیہ نے احتجاج کرنے والے انٹرنز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تاہم ہم کسی بھی دباؤ سے اپنا احتجاج واپس نہیں لیں گے۔
احتجاج کرنے والے انٹرنز کے مطابق، ایم بی بی ایس انٹرنز عام طور پر صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرتے ہیں اور مقررہ وقت کے مطابق رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں مریضوں کی دیکھ بھال، ایمرجنسی اور آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ کے فرائض، کالز اٹینڈ کرنا، نمونے جمع کرنا اور طبی طریقہ کار میں مدد کرنا، ریکارڈ کو برقرار رکھنا اوراسپتال کے آپریشنز میں ڈاکٹروں اور دیگر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کا تعاوں کرنا شامل ہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کی صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ہفتہ کے روز احتجاج کرنے والے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز سے اپنی ڈیوٹی دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وظیفہ میں اضافہ کا ان کا مطالبہ زیر غور ہے اور حکومت ان کے خدشات کو نظر انداز نہیں کرے گی۔
یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب انٹرنز کی غیر معینہ ہڑتال چھٹے دن میں داخل ہوگئی تھی انٹرنز نے 31 اگست کو ہڑتال شروع کی تھی اور وہ اپنے ماہانہ وظیفہ کو تقریباً 12,300 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت کے ذریعے آگے بڑھا ہے اور فی الحال محکمہ خزانہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کے دوران مانگی گئی وضاحتیں پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں۔انہوں نے کہا کہ انٹرنز کے خدشات کو تسلیم کیا اور ان سے کہا کہ وہ حکومت کو اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے وقت دیں۔ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو "ہمارے بچے" قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بچے ہیں، وہ اجنبی نہیں ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ انٹرنز کے لیے بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ایتو نے زور دیا کہ ہڑتال صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو متاثر کر رہی ہے اور انٹرنز پر زور دیا کہ وہ اپنے فرائض پر واپس جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنز نے سرکاری ہسپتالوں میں اہم کردار ادا کیا اور مریضوں کی دیکھ بھال سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ لوگوں کا علاج بہت ضروری ہے۔"مجھے امید ہے کہ بچے واپس کام ہر آئیں گے ۔سکینہ ایتو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس معاملے پر میٹنگیں کی ہیں اور وہ انٹرنز کے خدشات سے واقف ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔"ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ ہم اس میں پیچھے نہیں رہیں گے،" انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مطالبہ پورا کرے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کی 31 اگست سے جموں وکشمیر کے مختلف میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ایم بی بی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ اننٹرن شپ مشاہرے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر مشترکہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں نٹرنز ماہانہ 12300کے مشاہرے کو بڑھاکر 30000 ہزار کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
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