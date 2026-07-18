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بھدرواہ میں شہری ہلاکت کے خلاف ڈوڈہ اور کشتواڑ میں مکمل بند، دوسرے روز بھی انٹرنیٹ معطل
جامع مسجد کشتواڑ کے امام مولانا فاروق احمد کیچلو نے بھدرواہ واقعے پر آج ضلع بھر مکمل اور پرامن ہڑتال کی اپیل کی ہے۔
Published : July 18, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:50 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): بھدرواہ کے جئی ویلی فائرنگ واقعہ میں ایک شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جہاں سیرت کمیٹی کی جانب سے ڈوڈہ ضلع میں مکمل بند کی کال دی گئی ہے۔ کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ واقعے کے خلاف پرامن طریقے سے اپنا احتجاج درج کروائیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔
دوسری جانب جامع مسجد کشتواڑ کے امام مولانا فاروق احمد کیچلو نے بھی بھدرواہ واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 18 جولائی یعنی آج ضلع کشتواڑ میں مکمل اور پرامن ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام، تاجروں اور دکانداروں سے اپیل کی کہ وہ ہڑتال کو کامیاب بنائیں اور امن و امان برقرار رکھیں۔ مولانا فاروق احمد کیچلو نے کہا کہ جئی ویلی میں ایک مقامی نوجوان کی مبینہ ہلاکت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جس کی غیر جانبدارانہ اور اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے ادھر شہری ہلاکت کے بعد بھدرواہ اور ملحقہ علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جہاں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک عام شہری کی جان گئی ہے، اس لیے تمام پہلوؤں کی تحقیقات ضروری ہیں۔
وہیں اس واقعے پر پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی اور میر واعظ کشمیر سمیت سی پی آئی ایم لیڈر ایم وائی تاریگامی نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مکمل، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
Sharing the pain and grief of the family of Arif Hussain, who was killed in Doda on Friday. His killing has caused deep anguish and unrest in the area. There must be a thorough, impartial, and transparent investigation into the incident so that the truth comes to light.…— M Y Tarigami (@tarigami) July 18, 2026
فائرنگ میں جاں بحق ہونے والے شہری کی شناخت 30 سالہ عارف حسین کے طور پر ہوئی ہے،جو بھدرواہ کا رہائشی اور پیشے سے ڈرائیور تھا۔ اہل خانہ کے مطابق عارف خاندان کا واحد کفیل تھا، جب کہ اس کی اہلیہ آٹھ ماہ کی حاملہ ہے۔ اہل خانہ نے حکومت سے فوری، غیر جانبدارانہ اور وقت مقررہ کے اندر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی کے پیش نظر موبائل انٹرنیٹ سروسز مسلسل دوسرے روز بھی معطل ہیں، جب کہ سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
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وہیں اس معاملے پر جموں و کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعرات رات جئی ویلی کے علاقے میں پولیس ٹیم نے مشتبہ نقل و حرکت محسوس ہونے پر کچھ افراد کو روکنے کی کوشش کی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق اس دوران ہاتھا پائی ہوئی اور مبینہ طور پر ایک اہلکار کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی، جس دوران ایک گولی چل گئی اور ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمی شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق واقعے میں ایک اہلکار کے سر پر بھی شدید چوٹیں آئیں۔ پولیس نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے، جب کہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ متوفی مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ سے متعلق معاملے میں ملوث تھا۔