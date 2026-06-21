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بین الاقوامی یومِ یوگا: جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تقریبات، ہزاروں افراد کی شرکت
اس سال یوگا ڈے کا موضوع "صحتمند بڑھاپے کے لیے یوگا" رکھا گیا تھا، جسکے تحت صحتمند طرزِ زندگی کے فروغ پر توجہ دی گئی۔
Published : June 21, 2026 at 12:12 PM IST
جموں/سرینگر/ترال: 12ویں بین الاقوامی یومِ یوگا کے موقع پر جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تقریبات، بیداری پروگراموں اور اجتماعی یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری محکموں، تعلیمی اداروں، سیکورٹی فورسز، نیم فوجی دستوں اور سماجی تنظیموں کے زیرِ اہتمام منعقدہ ان پروگراموں میں ہزاروں افراد نے شرکت کرکے یوگا کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا۔
اس سال یوگا ڈے کا موضوع "صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا" رکھا گیا تھا، جس کے تحت جسمانی تندرستی، ذہنی سکون اور صحت مند طرزِ زندگی کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔
جموں خطے میں وسیع پیمانے پر تقریبات
جموں، ادھم پور، کٹھوعہ، ریاسی، راجوری، پونچھ، ڈوڈہ، کشتواڑ، رامبن اور دیگر اضلاع میں مختلف مقامات پر اجتماعی یوگا سیشنز منعقد ہوئے۔ شرکاء نے ماہرین کی نگرانی میں یوگا آسن، پرانایام اور مختلف جسمانی مشقیں انجام دیں۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوگا ایک قدیم اور مؤثر طریقۂ صحت ہے جو نہ صرف جسمانی فٹنس کو بہتر بناتا ہے بلکہ ذہنی دباؤ، بے چینی اور دیگر نفسیاتی مسائل سے نجات دلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ایک صحت مند اور متوازن طرزِ زندگی اختیار کر سکیں۔
مختلف سرکاری دفاتر میں بھی ملازمین کے لیے خصوصی یوگا سیشنز کا اہتمام کیا گیا، جبکہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جسمانی و ذہنی فٹنس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں خصوصی تقریب
اونتی پورہ میں واقع اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے ڈائریکٹوریٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس نے سینٹر فار آیوش سائنس کے تعاون سے یوگا ڈے کی خصوصی تقریب منعقد کی۔ تقریب میں یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ، ڈین آف اسٹوڈنٹس ڈاکٹر مونسہ قادری، انچارج ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال قریشی، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ڈاکٹر ہلال اور ڈاکٹر مبشر سمیت فیکلٹی ممبران، طلبہ، ریسرچ اسکالرز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران مقررین نے کہا کہ یوگا جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی استحکام اور مثبت طرزِ زندگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے طلبہ اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور ذہنی طور پر مضبوط بنیں۔
ترال میں صبح سویرے شاندار یوگا سیشن
جنوبی کشمیر کے سب ڈسٹرکٹ ترال میں سپورٹس اسٹیڈیم بجونی ترال میں یوگا ڈے کی مرکزی تقریب انتہائی جوش و خروش اور نظم و ضبط کے ساتھ منعقد ہوئی۔ پروگرام صبح ساڑھے پانچ بجے شروع ہوا اور آٹھ بجے تک جاری رہا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد یحییٰ بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سول انتظامیہ، پولیس، مرکزی سیکورٹی فورسز اور مقامی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔
پروگرام کا ایک نمایاں حصہ وزیرِ اعظم نریندر مودی کے کولکاتا سے کیے گئے خطاب کی براہِ راست نشریات تھیں، جسے شرکاء نے بڑی توجہ سے سنا۔ تقریب کے اختتام پر قومی ترانہ پیش کیا گیا اور امن، صحت اور قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے کا عہد دہرایا گیا۔
سرینگر میں بارش کے باعث پروگرام متاثر
اگرچہ وزیرِ اعظم نریندر مودی نے اس سال بین الاقوامی یومِ یوگا کی مناسبت سے سرینگر کو خصوصی اہمیت دی تھی، تاہم وادی میں بارش کے باعث بعض مقامات پر یوگا پروگرام طے شدہ انداز میں منعقد نہیں ہو سکے۔ اس کے باوجود مختلف اداروں اور تنظیموں نے محدود پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کیا اور یوگا کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔
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تقریبات میں شریک ماہرین اور مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ یوگا محض ورزش نہیں بلکہ ایک مکمل طرزِ زندگی ہے جو انسان کو جسمانی بیماریوں، ذہنی تناؤ اور نفسیاتی مسائل سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ روزانہ یوگا کی مشق کو معمول بنائیں تاکہ ایک صحت مند، متوازن اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔