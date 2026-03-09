ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں عالمی یومِ خواتین کی تقریب منعقد، خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے دیا گیا زور
اپنے خطاب کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا کسی بھی معاشرے کی مجموعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
Published : March 9, 2026 at 5:29 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ضلع اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں عالمی یومِ خواتین کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر اور ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے اشتراک سے ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد معاشرے میں خواتین کے کردار کو اجاگر کرنا، صنفی مساوات کے پیغام کو فروغ دینا اور خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت پر زور دینا تھا۔
تقریب میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے مہمانِ خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے عالمی یومِ خواتین کے حوالے سے اس بامعنی پروگرام کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اور ان کی خدمات اور کامیابیوں کو تسلیم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اپنے خطاب کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا کسی بھی معاشرے کی مجموعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، معاشی خود مختاری اور سماجی شرکت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے ایسی تمام اسکیموں اور اقدامات کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جا رہا ہے جو خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے معاون ثابت ہوں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں مساوی مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں اور معاشرے کی ترقی میں مزید فعال کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط اور ترقی یافتہ معاشرہ اسی وقت ممکن ہے جب خواتین کو تعلیم، روزگار اور فیصلہ سازی کے عمل میں برابر کا موقع دیا جائے۔تقریب میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران، سماجی کارکنان اور بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ مقررین نے عالمی یومِ خواتین کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خواتین نے ہر میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی اور معاونت سے ہی ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔
اس موقع پر خواتین کی فلاح و بہبود، تحفظ اور ترقی سے متعلق مختلف موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور خواتین کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ضلع میں خواتین کی ترقی، تحفظ اور بااختیار بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔