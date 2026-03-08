ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں خطے میں بین الاقوامی یومِ خواتین کی تقریبات، خواتین کو بااختیار بنانے پر زور
جموں میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر سیاسی جماعتوں، سماجی سماجی تنظیموں اور وکلاء کی جانب سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔
Published : March 8, 2026 at 10:44 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) بین الاقوامی یومِ خواتین کے موقع پر آج جموں خطے کے مختلف مقامات پر سیاسی جماعتوں، سماجی کارکنوں، سماجی تنظیموں اور وکلاء کی جانب سے تقاریب کا اہتمام کیا گیا جن میں خواتین کے حقوق، بااختیاری اور سماج میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ جموں و کشمیر پردیش مہیلا کانگریس کی جانب سے ماڈل ٹاؤن گوردوارہ ہال، ڈگیانہ کیمپ جموں میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس موقع پر جے کے پی سی سی کے صدر طارق حمید کَرا مہمانِ خصوصی جبکہ ورکنگ صدر رمن بھلہ مہمانِ اعزاز تھے کانگریس قائدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور کانگریس پارٹی ہمیشہ خواتین کو بااختیار بنانے،انہیں سیاسی اور سماجی میدان میں آگے لانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم رہی ہے۔
نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی طرف سے جموں کے شیر کشمیر بھون جموں میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام صوبائی ورکنگ صدر خواتین ونگ رجنی دیوی کی جانب سے صوبائی صدر خواتین ونگ جموں ستونت کور ڈوگرا کی قیادت میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ستونت کور ڈوگرا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ خواتین کے حقوق وقار اور بااختیاری کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے اور خواتین کی فعال شرکت کے بغیر معاشرے کی مکمل ترقی ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی سرکار نے خواتین کے لیے مفت بس سروسز شروع کی جو اس بات کی اقاسی کرتا ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لئے نیشنل کانفرنس پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا کہ خواتین کو سماجی تعلیمی اور سیاسی میدان میں مزید مواقع فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیگر مقررین نے معاشرے میں خواتین کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔
بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی ضلع کٹھوعہ میں یومِ خواتین کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی۔ اس موقع پر بی جے پی جموں و کشمیر یونٹ کی خواتین ونگ کی صدر نہا مہاجن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے لیے خواتین کا احترام صرف ایک دن تک محدود نہیں بلکہ پارٹی ہر دن ناری شکتی کا احترام کرتی ہے۔ انہوں نے خواتین کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں،جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔