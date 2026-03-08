ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں عالمی یومِ خواتین “ناری نیر شکتی دیوس” کے طور پر منایا گیا
Published : March 8, 2026 at 4:16 PM IST
پلوامہ : ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج مختلف محکموں کے اشتراک سے سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عالمی یومِ خواتین کو “ناری نیر شکتی دیوس” کے طور پر جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ اس تقریب کا انعقاد جل جیون مشن پلوامہ کے تعاون سے کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں خواتین کی گراں قدر خدمات کو سراہنا اور پینے کے صاف پانی کے نظام اور کمیونٹی کی ترقی میں خواتین کے کلیدی کردار کو اجاگر کرنا تھا۔
تقریب کے دوران مختلف محکموں کے افسران، ماہرین اور خواتین کاروباری شخصیات نے اپنے خیالات اور تجربات کا اظہار کیا۔ مقررین نے مختلف شعبوں میں خواتین کی نمایاں کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماہرین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پانی کے نظم و نسق اور گورننس میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ نہ صرف گھریلو سطح پر پانی کے استعمال اور تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں بلکہ کمیونٹی کی سطح پر بھی فیصلہ سازی میں مؤثر شراکت دار بن رہی ہیں۔
تقریب میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا کہ محفوظ اور صاف پینے کے پانی کی دستیابی براہِ راست بہتر صحت، غذائیت اور خواتین کے وقار و بااختیاری سے جڑی ہوئی ہے۔ مقررین نے کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی اور مؤثر پانی کے نظم و نسق کا تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔
اس موقع پر مشن یووا کے تحت خواتین کاروباری میلہ اور سیلف ہیلپ گروپ میلہ بھی منعقد کیا گیا۔ اس میلے کا مقصد خواتین کی زیرِ قیادت کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا اور ضلع بھر میں خواتین میں کاروباری رجحان کو تقویت دینا تھا۔ میلے میں مختلف سیلف ہیلپ گروپس اور خواتین کاروباری افراد نے اپنی مقامی مصنوعات کی نمائش کی، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ اس اقدام سے مقامی معیشت کو مضبوط بنانے میں خواتین کے بڑھتے ہوئے کردار کو بھی نمایاں کیا گیا۔
تقریب میں مختلف محکموں کے افسران بشمول سوشل ویلفیئر، محکمہ تعلیم، ایمپلائمنٹ اور جل شکتی کے نمائندوں کے علاوہ ڈی پی ایم یو ٹیم پلوامہ، آشا ورکرس، آنگن واڑی ورکرس، فیلڈ ٹیسٹ کٹ سے تربیت یافتہ خواتین اور پانی سمیتیوں کی خواتین ارکان نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر خواتین کی خدمات اور کردار کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں ترقی کے عمل میں مزید مؤثر انداز میں شامل کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا۔