عالمی نرسنگ ڈے کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں تقریب کا اہتمام
پرنسپل زمرودہ مشتاق نےتقریب کے تھیم کی نقاب کشائی کی اور نرسوں کو صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔
Published : May 12, 2026 at 9:02 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ( آئی یو ایس ٹی ) کے سید منتقی میموریل کالج آف نرسنگ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی نے نرسوں کا عالمی دن 2026 منایا جس کا موضوع تھا "ہماری نرسیں، ہمارا مستقبل۔ بااختیار نرسیں زندگیاں بچاتی ہیں۔" اس پروگرام کا مقصد نرسوں کی انمول شراکت کا احترام کرنا اور نرسنگ کے پیشے کی بیداری، مدد اور ترقی کو فروغ دینا تھا۔
پروفیسر شیخ اعجاز بشیر، ڈین اکیڈمک افیئرز،آئی یو ایس ٹی ، نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیگر میں رجسٹرار آئی یو ایس ٹی ڈاکٹر عابد شالہ، پرنسپل ایس ایم ایم سی این اینڈ ایم ٹی زمرودہ مشتاق، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے اس بات پر زور دیا کہ نرسنگ ایک عظیم پیشہ ہے جس کی جڑیں ہمدردی، لگن اور انسانیت سے وابستگی کی عبارت ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں نرسوں کو درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالی، بشمول نرس سے آبادی کا کم تناسب اور کام کی جگہ کے حالات کا مطالبہ، اور نرسنگ افرادی قوت کو بااختیار بنانے کے لیے جدید حل، پالیسی سپورٹ، اور مضبوط ادارہ جاتی میکانزم کی ضرورت پر زور دیا۔
پرنسپل زمرودہ مشتاق نے تقریب کے تھیم کی نقاب کشائی کی اور نرسوں کو صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے سراہا جو مشکل حالات میں بھی بے لوث خدمات سرانجام دیتی ہیں۔
اس پروگرام میں فلورنس نائٹنگیل کے اعزاز میں چراغ جلانے کی ایک پروقار تقریب پیش کی گئی، جو مریضوں کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے لگن کی علامت ہے۔ تقریب حلف برداری کی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، نرسنگ طلباء کے پیشہ ورانہ اخلاقیات اور ہمدردانہ صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوے زمرودہ مشتاق پرنسپل نرسنگ کالیج نے بتایا، کہ عالمی نرسنگ ڈے فلورنس نایٹ انگیل کے جنم دن کی یاد میں منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے اج یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور صحت عامہ کے سلسلے میں ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔