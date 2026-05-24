ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ کے لمبر بونیار میں مارخور کا عالمی دن منایا گیا
مارخور ایک ایسا جانور ہے جو بھارت میں صرف لمبر بونیار، بارہمولہ کی اونچی پہاڑوں پر پایا جاتا ہے۔
Published : May 24, 2026 at 10:35 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): دنیا بھر کے ساتھ ساتھ آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے لمبر بونیار میں اج انٹرنیشنل ڈے آف مارخور منایا گیا۔ واضح رہے کہ مارخور ایک ایسا جانور ہے جو بھارت میں صرف لمبر بونیار بارہمولہ کی اونچی پہاڑوں پر پایا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اسے سب سے بڑی جنگلی بکری مانا جاتا ہے۔
وائلڈ لائف کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گذشتہ برسوں کی اگر بات کی جائے تو اس کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت وائلڈ لائف لِمبر سینچری میں کم سے کم دو سے تین سو کے درمیان مارخور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شوپیاں اضلاع کے بالائی علاقوں میں بھی اس کی موجودگی کو کچھ سال پہلے دیکھی گئی ہے اور یہ دنیا کا نایاب جانور ہے۔
اس ضمن میں آج محکمہ وائلڈ لائف بارہمولہ کے اشتراک سے بونیار میں اس حوالے سے بیداری پروگرام منعقد کیا گیا اور مختلف اسکولوں کے بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔
اس دوران پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر چیف وائلڈ لائف وارڈن جموں کشمیر چتربھج بہرہ ( آئی ایف ایس)، وائلڈ لائف وارڈن نارتھ ڈویژن انتظار سہیل، کے علاوہ رینج آفیسر وائلڈ لائف رینج بارہمولہ عابد علی بھٹ کے ساتھ ساتھ بلاک آفیسر غلام محمد زارو، اور ریاض احمد لون بھی موجود رہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف وائلڈ لائف وارڈن جموں کشمیر نے کہا کہ آج کا دن پوری دنیا کافی اہمیت کا حامل ہے اور ہم کافی خوش قسمت ہے کہ مارخور لمبر بونیار میں پایا جاتا ہے اور ملک کی کسی بھی دوسرے ریاست میں یہ جانور نہیں پایا جاتا اور اسی تناظر میں ہم نے یہاں کے مقامی بچوں کو جانکاری دی کہ اس کے تحفظ کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔
مزید پڑھیں: مارخور کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، وایلڈ لایف ٹرسٹ
انہوں نے کہا کہ یہ کافی خاص قسم کا جاندار ہے اور یہ کافی اونچی اونچی پہاڑوں پر پایا جاتا ہے اور ہم اس کی تحفظ کے لیے کافی کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی بھی شخص اس کو مارنے کی کوشش کرے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ٹورزم کے حوالے سے کافی اہمیت کی حامل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک اور ملک کی دوسری ممالک سے یہاں آئیں۔ اس سے یہاں کے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے۔
پروگرام کے دوران مقامی لوگوں نے کہا کہ مارخور کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، حالانکہ اس کو دیکھنا کافی مشکل ہے کیونکہ یہ کافی اونچائی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ اسے خطرے سے دوچار نسلوں کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کو ٹورزم کے حوالے سے سرکار کو اور کام کرنا ہے تاکہ یہاں کی مقامی آبادی کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں سکیں۔