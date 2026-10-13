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اسلامک یونیورسٹی میں قدرتی آفات میں کمی کا عالمی دن منایا گیا، آفات سے لاحق خطرات کے بارے میں عوام کو بیدار کیا گیا
قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن ہر سال 13 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔
Published : October 13, 2026 at 3:40 PM IST
پلوامہ: (شبیر بھٹ) قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن ہر سال 13 اکتوبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد آفات سے لاحق خطرات کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنا اور ان کی روک تھام، پیشگی تیاری اور تباہ کن اثرات کو کم کرنے کے لیے کوششوں کو فروغ دینا ہے۔
یہ دن آفات کے مقابلے میں مضبوط اور محفوظ معاشروں کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مؤثر منصوبہ بندی، قبل از وقت انتباہی نظام، عوامی بیداری اور حکومتوں، اداروں اور شہریوں کے درمیان باہمی تعاون کو اہم قرار دیا جاتا ہے۔
زلزلے، سیلاب، زمین کھسکنے کے واقعات، طوفان اور دیگر ہنگامی حالات انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے، روزگار اور ماحولیات کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پیشگی تیاری، بروقت کارروائی اور خطرات کو کم کرنے کے اقدامات ان نقصانات کو محدود کرنے اور کمزور طبقات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں منگل کو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی جانب سے قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن 2026 کا اہتمام کیا گیا۔ اس سال کا موضوع ’’لچک اور مضبوطی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے‘‘ تھا۔
قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا عالمی دن ہر سال 13 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد قدرتی آفات سے وابستہ خطرات کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنا، احتیاطی تدابیر کو فروغ دینا اور آفات سے نمٹنے کے لیے عوامی تیاری اور مضبوطی کو بہتر بنانا ہے۔
اس پروگرام کی صدارت آئی یو ایس ٹی کے ڈین، اسکول آف سائنسز، ڈاکٹر فاروق حسین بھٹ نے کی، جبکہ سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عرفان مقبول نے پروگرام کی نگرانی اور رابطہ کاری انجام دی۔
اس موقع پر اسکول آف آرکیٹیکچر، پلاننگ اینڈ جیومیٹکس کے ڈین ڈاکٹر قاضی قمر اقبال قاری اور ڈین آؤٹ ریچ ڈاکٹر روحیلہ حسن شیخ بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ یونیورسٹی کے دیگر اساتذہ اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔اس موقع پر طلباء نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک نیپال میں حالیہ سیلاب کے بعد صورتحال ہمارے ملک میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے رسک ریڈکشن کے خطرات کو کم کرنا ہی وقت کی ضرورت ہے ۔ ان طلباء نے بتایا کہ آج کے ورکشاپ میں انھیں بہت ہی اچھی جانکاری فراہم ہوئی ہے جو کہ کل ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوسکتی ہے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ورکشاپ کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر عرفان مقبول نے بتایا کہ قدرتی خطرات کو روکنا تو ممکن نہیں ہے لیکن احتیاطی تدابیر اپناکر ہم رسک کو کم کرسکتے ہیں اور کسی بھی آفت کے بعد منیجمنٹ پر ہمارا فوکس رہنا چاہیے۔