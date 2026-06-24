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اننت ناگ میں امرناتھ یاترا پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس، 300 سے زائد مندوبین کی شرکت
مقررین اور منتظمین نے شری امرناتھ جی یاترا کے مختلف تاریخی، سماجی، ثقافتی اور ماحولیاتی پہلوؤں پر اپنے خیالات اور تحقیقی آراء پیش کیں۔
Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): گورنمنٹ ڈگری کالج وُومنز، اننت ناگ نے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس بعنوان "شری امرناتھ جی کی مقدس یاترا ایک کثیر جہتی تناظر" کا انعقاد کیا۔ کانفرنس کا مقصد شری امرناتھ جی یاترا کے تاریخی، ثقافتی، مذہبی، ماحولیاتی اور سماجی و اقتصادی پہلوؤں پر علمی اور تحقیقی سطح پر تبادلہ خیال کو فروغ دینا ہے۔
کانفرنس میں ماہرین تعلیم، محققین، دانشوروں، انتظامی افسران، اسکالرز اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ تین سو سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں جن میں مورخین، ماہرین ماحولیات، محققین اور علمی شخصیات شامل ہیں۔ کانفرنس کی نمایاں شخصیات میں پروفیسر خالدہ حسن، پروفیسر فاروق احمد ملک، پروفیسر منور عالم خالد، پروفیسر ہمانشو رائے،و دیگر کئی موجود تھے ۔وہیں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ بھی اس موقعہ پر موجود رہے۔
معزز مقررین اور منتظمین نے شری امرناتھ جی یاترا کے مختلف تاریخی، سماجی، ثقافتی اور ماحولیاتی پہلوؤں پر اپنے خیالات اور تحقیقی آراء پیش کیں۔مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ شری امرناتھ جی یاترا محض ایک مذہبی سفر نہیں بلکہ کشمیر کی عظیم تہذیبی وراثت، صدیوں پر محیط باہمی ہم آہنگی، رواداری اور مہمان نوازی کی ایک زندہ علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس ماہرین اور محققین کو ایک ایسا مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے جہاں وہ یاترا کے مختلف پہلوؤں، اس کے تاریخی پس منظر، ثقافتی اہمیت، ماحولیاتی چیلنجز اور خطے پر مرتب ہونے والے سماجی و اقتصادی اثرات پر مفید بحث کر سکتے ہیں۔
دو روزہ کانفرنس کے دوران سو سے زائد تحقیقی مقالات پیش کیے جائیں گے، جبکہ مختلف تکنیکی اجلاس، علمی نشستیں اور ماہرین و اسکالرز پر مشتمل پینل مباحثے بھی منعقد ہوں گے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس کے دوران پیش کیے جانے والے تحقیقی مقالات، مباحث اور سفارشات نہ صرف مقدس یاترا کے بارے میں علمی فہم کو مزید وسعت دیں گے بلکہ اس حوالے سے عوامی بیداری پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔
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کانفرنس دو روز تک جاری رہے گی، جس میں مزید تکنیکی اجلاس اور تحقیقی نشستیں منعقد ہوں گی۔ اس موقع پر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔