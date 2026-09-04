ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انٹرن ڈاکٹروں کے وفد نے وزیر صحت سکینہ ایتو سے ملاقات کی، مجوزہ ٹائم فریم مسترد کرتے ہوئے ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان
ایتو نےکہا کہ مطالبہ جائز ہے کیونکہ مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے اور مشاہرے میں اضافہ کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کیا ہے۔
Published : September 4, 2026 at 5:11 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): احتجاج کرنے والے انٹرنز کے ایک وفد نے جموں وکشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو اور وزیر اعلیٰ کے مشیر سے ملاقات کی تاکہ ان کے دیرینہ مطالبات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور انہیں انٹرن ڈاکٹروں کو درپیش خدشات سے آگاہ کیا جا سکے۔
میٹنگ کے دوران وزیر صحت نے انٹرنز سے کہا کہ وہ حکومت کو وظیفہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ماہ کا وقت دیں۔ تاہم احتجاج کرنے والے انٹرنز نے مجوزہ ٹائم فریم کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ہڑتال جاری رہے گی۔
انچارج اے آئی ایم ایس ڈاکٹر محمد مومن خان جو کہ وفد کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا، "انٹرنز پہلے ہی کافی عرصے سے انتظار کر چکے ہیں۔ ہم حکومت سے ایک اور یقین دہانی کے بجائے واضح اور ٹھوس قدم چاہتے ہیں اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو انٹرنز کو مزید ایک ماہ انتظار کرنے کے لیے کیوں کہا جارہا ہے۔ ہمیں واضح کیا جائے کہ اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ انٹرنز کہا کہ وہ وظیفہ میں اضافے کی تصدیق کرنے والا تحریری حکمنامہ موصول ہونے کے بعد ہی ہڑتال واپس لیں گے۔
دریں اثناء ایم ایس اے کے رہنما ڈاکٹر تصدق، ڈاکٹر عاقب، ڈاکٹر شاہنواز، ڈاکٹر فراز اور ڈاکٹر ضامن وفد کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر محمد مومن خان نے بھی انٹرنز کی کوششوں کی حمایت اور تعاون کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے جموں وکشمیر کے مختلف میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں ایم بی بی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ اننٹرن شپ مشاہرے میں اضافے کے مطالبے کو لے کر مشترکہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنز ماہانہ 12300کے مشاہرے کو بڑھاکر 30000 ہزار کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
سرینگر بارہمولہ، اننت ناگ، ادھمپور ڈوڈہ ،راجوری اور جموں سمیت جموں وکشمیر کے بیشتر جی ایم سیز میں ایم بی بی ایس انٹرنز نے اپنے مطالبے کو لے کر احتجاجکر رہے ہیں ۔احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبے کو لے کر حکومت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں آتا وہ اپنی معمول کی ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے۔ان کا کہنا ہے کہ طبی ذمہ داریوں، کام کا بڑھتا بوجھ اور بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر موجودہ مشاہرہ ناکافی ہے۔
ایسے میں چند دن قبل وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا تھا کہ حکومت نے ایم بی بی ایس انٹرنز کے ماہانہ مشاہرے کا 12 ہزار سے 30 ہزار بڑھانے کے مطالبے کا نوٹس لیا ہے اور معاملہ اس وقت محکمہ خزانے کے پاس زیر غورہے ۔ وزیز صحت نے کہا کہ انٹرنز کے نمائندوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی جس کے بعد ان کی فائل پر کارروائی کرتے ہوئے اس سے جانچ اور مزید غور کی خاطر محکمہ خزانے کو بھیج دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انٹرنز کا مطالبہ جائز ہے کیونکہ موجودہ دور میں مہنگائی کافی بڑھ چکی ہے اور مشاہرے میں اضافہ کا مطالبہ حکومت نے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی اس معاملے میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہر بات کی ہے۔وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت اور محکمہ صحت اس پر کام کررہے ہیں اس لیے ہڑتال پر جانے یا احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال متاثر ہورہی ہے۔انہوں نے کیا کہ جب یہ معاملہ پہلے ہی زیر عمل ہے تو ہڑتال یا احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جی ایم سی اننت ناگ میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس انٹرنز کے احتجاج میں التجا مفتی شامل ہوئیں ،حمایت کا کیا اعلان