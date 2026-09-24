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سراج العلوم ادارے کو شوپیاں عدالت سے عبوری راحت، سرکاری نگرانی میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت
عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ادارے کے روزمرہ امور اور انتظامی معاملات کی نگرانی کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے۔
Published : September 24, 2026 at 8:13 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج شوپیاں محمد احمد چودھری کی عدالت نے سراج العلوم ادارے کی جانب سے دائر درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ادارے کو اہم عبوری راحت فراہم کی ہے۔ عدالت نے طلبہ کے تعلیمی مستقبل اور مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ادارے کو حکومت کی نگرانی اور نگرانی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔
عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ادارے کے روزمرہ امور اور انتظامی معاملات کی نگرانی کے لیے ایک مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے، جس کی سربراہی ایک سرکاری افسر کرے گا۔ کمیٹی ادارے کے انتظام، روزمرہ فعالیت اور طلبہ کے مفادات کی نگرانی کرے گی۔
عدالت نے ادارے کے منقولہ و غیر منقولہ اثاثوں اور دیگر املاک کے تحفظ کی بھی ہدایت دی ہے تاکہ مقدمے کی کارروائی مکمل ہونے تک ادارے کے اثاثوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
عدالت نے سراج العلوم میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے خواہشمند طلبہ کو عدالتی ہدایات اور حکومتی نگرانی کے تحت داخلہ یا دوبارہ داخلہ لینے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس سلسلے میں والدین اور سرپرستوں کو آگاہ کرنے کے لیے اخبارات کے ذریعے مناسب عوامی نوٹس یا اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ یہ تمام انتظامات مقدمے کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ ادارہ اس وقت تک حکومتی نگرانی میں رہے گا جب تک مقدمے میں اٹھائے گئے معاملات، جن میں ادارے کی حیثیت اور سرگرمیوں سے متعلق الزامات بھی شامل ہیں، کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔
عدالت کے مطابق عبوری ہدایات کا بنیادی مقصد ادارے کے اثاثوں کا تحفظ اور زیرِ تعلیم طلبہ کے تعلیمی مستقبل اور مفادات کو محفوظ بنانا ہے۔