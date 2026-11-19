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پلوامہ میں بین المحکمہ جاتی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز، ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا نے کیا افتتاح
سرکاری ملازمین کو کھیلوں کے میدان میں صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرنے کی پہل کے ساتھ ضلع سطح کے مقابلے منعقد ہورہے ہیں۔
Published : November 19, 2026 at 3:50 PM IST
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ضلعی انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفس پلوامہ کے اشتراک سے سرکاری ملازمین کے لیے بین المحکمہ جاتی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے، جس کا افتتاح آج ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں کیا۔ اس موقع پر ضلع کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس ٹورنامنٹ میں مختلف سرکاری محکموں کی مجموعی طور پر 10 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پی ایم جی ایس وائی، محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی)، ضلعی انتظامیہ، محکمہ منصوبہ بندی اور محکمہ دیہی ترقی سمیت دیگر محکموں کی ٹیمیں شامل ہیں۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد سرکاری ملازمین کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع میں یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے دوران یہ خیال سامنے آیا کہ سرکاری ملازمین کے لیے بھی خصوصی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس آفیسر اور چیف پلاننگ آفیسر کی مشاورت سے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا۔
ڈپٹی کمشنر نے وضاحت کی کہ موسمِ سرما اور متوقع برف باری کے پیشِ نظر اس ٹورنامنٹ کو جلد منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مستقبل میں اس مقابلے کو مزید بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے گا، جس کا آغاز بلاک سطح سے کر کے اسے ضلع سطح تک وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کا ایک اہم مقصد سرکاری ملازمین کو دفتری ذمہ داریوں اور روزمرہ کے کاموں سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ سے راحت دلانا اور انہیں مثبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا ہے، تاکہ ان میں تازگی، جوش و جذبہ اور کام کرنے کی نئی توانائی پیدا ہو۔ کھیل ایک ایسا مؤثر پلیٹ فارم ہیں جہاں مختلف محکموں سے وابستہ افراد ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے باہمی روابط، ہم آہنگی اور ٹیم اسپرٹ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔
کلدیپ کرشن سدھا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ضلع میں متعدد ایسے سرکاری ملازمین موجود ہیں جو مختلف کھیلوں میں غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں یا اسپورٹس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور آگے بڑھنے کے لیے مناسب مواقع اور ایکسپوژر نہیں مل پاتا۔ یہ ٹورنامنٹ ایسے ملازمین کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ ضلع میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے پر بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پلوامہ میں اس وقت کھیل کے تقریباً 156 میدان موجود ہیں، جن کے علاوہ اسپورٹس کونسل کے میدان بھی دستیاب ہیں۔
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تاہم، کھیلوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نئے کھیل کے میدانوں کی تعمیر بھی ناگزیر ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سلسلے میں زمین کی دستیابی ایک بڑا چیلنج ہے، تاہم ضلعی انتظامیہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہے اور آنے والے دنوں میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے بڑے پیمانے پر نئے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی یہ پہل سرکاری ملازمین میں کھیلوں کے رجحان کو فروغ دینے، باہمی روابط مضبوط بنانے اور صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی جانب ایک اہم اور خوش آئند قدم ہے۔