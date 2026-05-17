جموں میں شدید گرمی کی لہر: آج سیزن کا گرم ترین دن ریکارڈ۔
محکمہ موسمیات کے مطابق خشک ہواؤں اور نمی کی انتہائی کم شرح کے سبب گرمی کی شدت میں مزید اضافہ محسوس کیا گیا۔
Published : May 17, 2026 at 7:52 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں خطے میں شدید گرمی کی لہر نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور اتوار کو درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا جو اس سیزن کے گرم ترین دنوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ شدید دھوپ اور خشک موسم کے باعث پورا جموں ڈویژن گرمی کی لپیٹ میں رہا جبکہ دن بھر آسمان صاف رہا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق خشک ہواؤں اور نمی کی انتہائی کم شرح کے سبب گرمی کی شدت میں مزید اضافہ محسوس کیا گیا اور “ایسا محسوس ہورہا ہیں کہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ہیں۔ ہوا میں نمی کی شرح تقریباً 11 فیصد رہی جس سے ماحول مزید خشک اور گرم محسوس ہوا۔
رپورٹ کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس66 درج کیا گیا جو معتدل زمرے میں آتا ہے اور ہوا کا معیار قابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ موسمیاتی پیش گوئی کے مطابق جموں میں گرم اور خشک موسم آئندہ چند گھنٹوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ رات کے وقت درجہ حرارت میں بتدریج کمی متوقع ہے۔
انتظامیہ اور ماہرین صحت نے پہلے ہی لوگوں کو دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری طور باہر نکلنے سے گریز کرنے، زیادہ پانی پینے اور دھوپ سے بچاؤ کے اقدامات اپنانے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہیٹ ویو سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔