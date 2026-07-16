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پلوامہ میں مربوط ترقیِ باغبانی اسکیم کے تحت آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد
افسران نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ آمدنی بڑھانے کے لیے ہائی ڈینسٹی باغات میں سبزیوں کی کاشت کو بھی فروغ دیں۔
Published : July 16, 2026 at 2:13 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): مربوط ترقیِ باغبانی پروگرام کے تحت محکمہ باغبانی نے ضلع پلوامہ کی تحصیل کاکاپورہ میں کسانوں کے لیے یک روزہ آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے باغبانوں، کسانوں، پھل تاجروں اور محکمہ باغبانی و محکمہ زراعت کے افسران نے شرکت کی۔
اس موقعے پر رکنِ اسمبلی پانپور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی، تحصیلدار کاکاپورہ، ایس ایچ او کاکاپورہ (ڈی وائی ایس پی) ڈاکٹر شہریش سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران محکمہ باغبانی کے ماہرین نے کسانوں کو جدید باغبانی، پھلوں کی کاشت، اعلیٰ پیداواری طریقوں اور حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور دیا گیا تاکہ کسان اپنی پیداوار اور آمدنی میں مزید اضافہ کر سکیں۔
افسران نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ہائی ڈینسٹی باغات میں سبزیوں کی کاشت کو بھی فروغ دیں تاکہ ان کی آمدنی کے مزید ذرائع پیدا ہوں۔ انہوں نے زرعی زمینوں پر غیر ضروری تعمیرات سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی اور کہا کہ ضلع پلوامہ باغبانی اور زراعت کے کئی شعبوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اس موقع پر کسانوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ باغبانی اور محکمہ زراعت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے آگاہی پروگرام باقاعدگی سے منعقد ہونے چاہئے کیونکہ ان سے انہیں جدید معلومات اور حکومتی اسکیموں سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، جس کے باعث باغبانی اور زراعت کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔
رکنِ اسمبلی پانپور، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے آگاہی اور تربیتی پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہیں تاکہ کسان جدید ٹیکنالوجی، دستیاب وسائل اور حکومتی سہولیات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اپنی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگراموں کے ذریعے کسانوں کو زرعی شعبے سے متعلق مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں بھی آگاہی ملتی ہے، جس سے وہ ان کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔
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چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد کسانوں کو حکومت کی نئی اسکیموں، جدید زرعی ٹیکنالوجی اور باغبانی کے بہتر طریقوں سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پیداوار اور معاشی حالت کو مزید بہتر بنا سکیں۔