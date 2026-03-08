ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈوڈہ میں سرکاری اسکولوں میں یونیفارم ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت

ڈریس کوڈ کے مطابق ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری طلبہ کے لیے مختلف رنگوں کی شرٹس، لوورز، سویٹر اور جوتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

Instructions to strictly implement uniform dress code in government schools in Doda Urdu News
ڈوڈہ میں سرکاری اسکولوں میں یونیفارم ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت (SYMBOLIC PIC)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 8, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
ڈوڈہ، جموں (محمد اشرف گنائی): چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈہ نے ضلع کے تمام سرکاری اسکولوں کو طلبہ اور عملے کے لیے مقررہ یونیفارم ڈریس کوڈ اور فارمل ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق 26 اگست 2025 کو جاری کیے گئے احکامات کے تحت اسکولوں میں یونیفارم ڈریس کوڈ نافذ کیا گیا تھا۔ تاہم اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مختلف اداروں میں اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔

ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد ہو

اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سی ای او ڈوڈہ نے ضلع کے تمام ہیڈز آف انسٹی ٹیوشنز اور سرکاری اسکولوں کے عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ مقررہ ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اسکول سربراہان اور زونل ایجوکیشن آفیسرز اس ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے اور تمام تعلیمی اداروں میں اس کی باقاعدہ نگرانی کریں گے۔

سرکاری اسکولوں میں یونیفارم ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد (ETV Bharat)
سرکاری اسکولوں میں یونیفارم ڈریس کوڈ پر سختی سے عمل درآمد (ETV Bharat)

نظم و ضبط اور یکسانیت کو فروغ دینا مقصد

ڈریس کوڈ کے مطابق ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سطح کے طلبہ کے لیے مختلف رنگوں کی شرٹس، لوورز، سویٹر اور جوتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ تاکہ اسکولوں میں نظم و ضبط اور یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ادارے میں ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پائی گئی تو اسے سنجیدگی سے لیا جائے گا اور قواعد کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔

