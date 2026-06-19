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'گجر بکروال کو ووٹ بینک کے بطور استعمال کرنے کے بجاے ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کریں'
کنونشن کے دوران لیڈران نے وادی کے مختلف علاقوں بالخصوص ترال اور اونتی پورہ میں اس طبقے کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا۔
Published : June 19, 2026 at 10:54 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 11:03 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جموں وکشمیر میں گجر بکروال طبقے کی ایک بڑی تعداد آباد ہےجو آج بھی منفرد طرز زندگی اور تمدن کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ تاہم صدیا ں گزرنے کے باوجود یہ لوگ آج بھی سرکاروں کی عدم توجہی کے شکار ہیں اور کئی علاقوں میں اب بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے سے یہ لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
آل جموں و کشمیر گوجر بکروال کانفرنس کی جانب سے آج ٹاؤن ہال اونتی پورہ یک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں گوجر بکروال برادری سے تعلق رکھنے والے معززین، جن میں اعجاز احمد خان سابقہ وزیر سرپرست اعلیٰ گوجر بکروال کانفرنس، حاجی یوسف گورسی، چودھری محمد یاسین پوسوال، یار محمد خان، زاکر گورسی،تحصیلدار اونتی پورہ شکیل احمد کے علاوہ، دانشوروں، سماجی کارکنوں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
کنونشن کے دوران لیڈران نے وادی کے مختلف علاقوں بالخصوص ترال اور اونتی پورہ میں اس طبقے کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا اور حکومت سے اپیل کی گئی کہ اس طبقے کو ووٹ بینک کے بطور استعمال کرنے کے بجاے ان کے مطالبات پر، ہمدردانہ غور کریں۔
کانفرنس کا مقصد گوجر بکروال برادری میں اتحاد، تعلیم، ترقی اور سماجی بیداری کو فروغ دینا تھا۔ مقررین نے برادری کو درپیش مسائل، تعلیمی پسماندگی، روزگار کے مواقع اور سماجی ترقی سے متعلق اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ چودھری یاسین پوسوال نے فارسٹ رائٹ ایکٹ کو من وعن نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اونتی پورہ میں کروڑوں روپیہ کی مالیت سے گجر ہوسٹل بنایا گیا لیکن وہ اب سی ار پی ایف کے زیر قبضہ ہے