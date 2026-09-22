سرینگر میں کھانے پینے کے دکانوں کا معائنہ، 8 آوٹ لیٹس پر جرمانہ عائد

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سرینگر میں کھانے پینے کے دکانوں کا معائنہ، 8 آوٹ لیٹس پر جرمانہ عائد
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت 8 فوڈ بزنس آپریٹرز کو ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 8000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
Published : September 22, 2026 at 2:48 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے سرینگر بھر میں فوڈ سیفٹی کے نفاذ کو تیز کیا ہے۔شہر میں کئی مقامات پر کھانے پینے کی جیزوں کو فروخت کرنے والے 20 دکانوں کا معائنہ کیا ہے۔ معائنہ میں نشاط، مکی پوائنٹ، نہرو پارک، ایل ڈی ہسپتال، خیام اور دیگر علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔تشکیل دئیے گئے ٹیموں نے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 خاص طور پر شیڈول 4 کے تحت صفائی اور حفظان صحت کے تقاضوں کی تعمیل کی جانچ کی۔
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے سیکشن 69 کے تحت 8 فوڈ بزنس آپریٹرز کو حفظان صحت کے مقررہ تقاضوں کی خلاف ورزی کرنے پر مجموعی طور پر 8000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انفورسمنٹ ٹیموں نے تقریباً 45 لیٹر استعمال شدہ یا دوبارہ استعمال شدہ کھانے کےتیل کی بھی نشاندہی کی جسے استعمال کے لیے نا مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تیل کو ضائع کرنے کے لیے ایک مجاز آر یو سی او ایگریگیٹر کے ذریعے جمع کیا گیا تھا۔
فوڈ بزنس آپریٹرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ کھانے کےتیل کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے مقررہ حدود کی تعمیل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ استعمال شدہ تیل کو صرف مجاز ایگریگیٹرز کے ذریعے ہی ضائع کیا جائے۔ عہدیداروں نے دکانداروں کے لیے محفوظ خوراک کی ہینڈلنگ، ذاتی حفظان صحت، مناسب ذخیرہ اندوزی اور استعمال شدہ کوکنگ آئل کے محفوظ انتظام کے بارے میں موقع پر آگاہی سیشن بھی منعقد کیا۔
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ایف ڈی اے جموں و کشمیر نے کہا کہ پورے سری نگر میں نفاذ اور آگاہی مہم جاری رہے گی، خاص طور پر سٹریٹ فوڈ کی دکانوں اور ان علاقوں پر توجہ زیادہ مرکوز کی جائے گی جہاں عوام کی آمدورفت زیادہ ہے۔ صارفین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹول فری نمبر 104 کے ذریعے یا cfsjandk.fnd@jk.gov.in اور mailto:cfsjandk.fnd@jk.gov.in پر ای میل کے ذریعے محکمہ کو غیر محفوظ خوراک کے واقعات کی اطلاع دیے سکتے ہیں۔