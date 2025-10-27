جموں کشمیر اسمبلی میں عآپ ایم ایل اے کی گرفتاری پر حکمران جماعت، غیر بھاجپا متحد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی میں عآپ ایم ایل اے کی گرفتاری پر حکمران جماعت، غیر بھاجپا متحد
غیر بھاجپا اراکین اسمبلی نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک کے خلاف عائد پی ایس اے منسوخ کرنے کا متفقہ مطالبہ کیا۔
Published : October 27, 2025 at 4:59 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر اسمبلی میں ایک غیر معمولی واقعہ اس وقت پیش آیا جب عام آدمی پارٹی (عآپ) کے رکنِ اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری نے حکمرام جماعت اور غیر بی جے پی اراکین کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ ایوان میں تمام اراکین نے متفقہ طور پر ایم ایل اے ڈوڈہ پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔
معراج ملک صوبہ جموں کے ضلع ڈوڈہ سے منتخب رکن اسمبلی ہے، انہیں ستمبر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ایس اے کے تحت گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اس وقت کٹھوعہ جیل میں قید ہے۔
’زیرو آور‘ کے دوران نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی سجاد شاہین نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے ایوان میں ایک گھنٹے کی بحث کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک منتخب عوامی نمائندے کو پی ایس اے کے تحت گرفتار کرنا خطرناک مثال اور رجحان قائم کر سکتا ہے۔ ’’اگر آج ملک گرفتار ہے، تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔‘‘
حکمران جماعت کے اراکین کا مطالبہ
نیشنل کانفرنس کے ہی ایک اور رکن نذیر احمد خان (المعروف گریزی) نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی چھان بین کے لیے اسمبلی کی سطح پر ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ان کا کہنا تھا، ’’اگر ملک کسی عسکری یا ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہوتا تو ہم کبھی اس کے حق میں نہ بولتے۔ مگر کیا کسی ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی جیل بھیج دے؟‘‘
پس منظر
یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں 1978 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی موجودہ رکن اسمبلی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی شخص کو بغیر مقدمے یا سماعت کے دو سال تک قید رکھا جا سکتا ہے۔
بھاجپا رکن نے کیا دفاع
بی جے پی کے رکن اسمبلی آر ایس پٹھانیہ نے پی ایس اے کے نفاذ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ فیصلہ ضلع مجسٹریٹ کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے اور چونکہ معاملہ عدالت میں زیر غور ہے، اس پر ایوان میں بحث نہیں ہونی چاہیے۔‘‘ ان کے بیان پر آزاد رکن شبیر کُلے اور عوامی اتحاد پارٹی کے شیخ خورشید نے شدید اعتراض کیا اور ایوان کے اندر احتجاج کیا۔
نیشنل کانفرنس کے رکن فاروق احمد شاہ، جو ماضی میں ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں، نے مطالبہ کیا کہ پی ایس اے جیسے فیصلے ضلعی سطح پر نہیں بلکہ اعلیٰ سطح پر کیے جانے چاہئیں۔
ڈوزیئر
پی ایس اے کے تحت بنائے گئے ڈوزیئر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ معراج ملک لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، سماجی ہم آہنگی کا احترام نہیں کرتے اور ان کے رویے سے امن عامہ متاثر ہوتا ہے۔
سجاد لون کا رد عمل
پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور ایم ایل اے ہندوارہ سجاد لون نے معراج ملک کی گرفتاری کو ’غیر منصفانہ‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ’کالے قانون‘ کا غلط استعمال ہر حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’جن لوگوں نے راجیہ سبھا انتخابات کے دوران معراج ملک پر غلط الزامات لگائے تھے، انہیں اب معافی مانگنی چاہیے۔‘‘
پی ڈی پی اراکین کی مانگ
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے اراکین، جن میں وحید پرہ اور رفیق نائیک شامل ہیں، نے بھی معراج ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تاہم اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے سجاد لون کی جانب سے پیش کی گئی التوا کی تحریک مسترد کر دی، جس میں انہوں نے ریاست میں ’غلط ریزرویشن پالیسی‘ پر بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ اسپیکر نے وضاحت دی کہ یہ تحریک صرف حالیہ واقعات پر پیش کی جا سکتی ہے اور حکومت پہلے ہی اس معاملے پر ایک پینل تشکیل دے چکی ہے۔
