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کشمیر میں ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے تقریباً 5,000 ہوٹلوں کا انکشاف! غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کرنے والے افسران برطرف
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جنرل سیکرٹری فیاض بخشی کے مطابق یہ غیر قانونی ہوٹل قدرتی آفات کو دعوت دے رہے ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 8:15 AM IST
سرینگر: پہلگام میں شور مچاتی دریائے لدر کی لہورں اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکے پہاڑوں پر ابھی اندھیرا چھایا ہی تھا کہ آدھی رات کو اچانک آنے والی آفت نے وہاں کا سکون برباد کر دیا۔ پہلگام کے مضافاتی گاؤں 'اوورہ' کے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے سیاح اس وقت بال بال بچے جب اچانک بادل پھٹنےکے بعد سیلابی پانی ان کے کمروں میں داخل ہو گیا اور انہیں اندھیرے میں ہی اپنی جانیں بچانے کے لیے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنا پڑا۔ اس اچانک سیلاب کے باعث اوورہ نالے سے آنے والے مٹی اور ملبے کے ریلے نے گاڑیوں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچایا۔
دریائے لدر کے کنارے بنے یہ 'ہوٹل' ان پانچ ہزار سے زائد تجارتی املاک میں شامل ہیں جو جن کی تعمیر گذشتہ چھ برسوں کے دوران کشمیر میں سیاحوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی آمد کے دوران ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد سال 2018 میں آٹھ لاکھ 31 ہزار تھی، جو سال 2024 میں ریکارڈ 34 لاکھ 99 ہزار تک پہنچ گئی۔ اسی طرح سال 2022 میں یہ تعداد 26 لاکھ 73 ہزار اور 2023 میں 31 لاکھ 56 ہزار رہی۔ پہلگام میں ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود، جس میں 26 نہتے شہری ہلاک ہوئے اور سیاح وادی چھوڑنے پر مجبور ہوگئے، سال 2025 میں بھی 11 لاکھ سے زائد سیاحوں نے کشمیر کا رخ کیا۔
سیاحوں کی رش کے پیچھے چھپی ایک تشویشناک حقیقت
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حال ہی میں ایک بیان میں اعتراف کیا کہ "یہ سچ ہے کہ ان ہوٹلوں میں سے 90 فیصد (سال 2021 اور 2024-25 کے درمیان تعمیر ہونے والے 5000 سے زائد ہوٹلز) غیر قانونی ہیں"۔ واضح رہے کہ انہوں نے سال 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور سابقہ ریاست کو دو یوٹیز میں تقسیم کیے جانے کے ایک سال بعد گورنر کا عہدہ سنبھالا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر (یہاں) کوئی ہوٹل 200 کروڑ روپے کا ہے، تو کوئی 10 کروڑ روپے کا بھی ہے۔ اگر ہم تمام ہوٹلوں کی سرمایہ کاری کو جوڑیں، تو یہ رقم فی ہوٹل اوسطاً 15 کروڑ روپے بنتی ہے۔ جموں و کشمیر کے شعبہ سیاحت میں 75,000 کروڑ روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس سرمایہ کاری کا 90 فیصد حصہ خود کشمیریوں کی طرف سے آیا ہے، جب کہ صرف 10 فیصد سرمایہ کاری ممبئی اور دہلی کے ٹور آپریٹرز نے کی ہے۔"
غیر قانونی تعمیرات کی تحقیقات کا مطالبہ
دوسری جانب، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کے جنرل سیکرٹری فیاض بخشی جیسے ہوٹل مالکان کا ماننا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی ان غیر قانونی تعمیرات کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہئیں۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ "ہزاروں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت کس نے دی؟ یہ غیر قانونی ہوٹل قدرتی آفات کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ندی نالوں اور آبی ذخائر کے کناروں پر تعمیر کیے گئے ہوٹلوں میں سیلابی پانی داخل ہو رہا ہے۔"
تاہم، بخشی نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ غیر قانونی 'ہوٹل' ہوم اسٹیز اور گیسٹ ہاؤسز کی آڑ میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ سرکاری طور پر، کشمیر میں 600 سے زائد ہوٹل رجسٹرڈ ہیں، جب کہ باقی 862 گیسٹ ہاؤسز، 2,285 ہوم اسٹیز اور 856 ہاؤس بوٹس ہیں، جن میں کل ملا کر 39,769 کمرے بنتے ہیں۔
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انہوں نے مزید کہا کہ "انہوں نے چار کمروں کے ہوم اسٹے کی رجسٹریشن حاصل کی لیکن بعد میں انہیں بڑے ہوٹلوں میں تبدیل کر دیا۔" واضح رہے کہ ہوم اسٹیز سے مراد وہ نجی مکانات ہیں جن میں سیاحتی مقامات پر مہمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چار بیڈ رومز ہوتے ہیں۔ اوورہ کی طرح، یہاں بھی ندی کے پاٹ (کچھار) پر رہائشی مکانات کی کئی پرمٹیں جاری کی گئیں، لیکن قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہیں باقاعدہ کمرشل ہوٹلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔''
سال 2023 اور 2025 میں، حکام نے پہلگام میں ایسی سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی تھی۔ مثال کے طور پر، سال 2021 سے اب تک غیر قانونی طور پر تعمیر کی جانے والی 300 سے زائد عمارتوں کی شناخت کی گئی، جن میں 150 سے زائد ہوٹل، لاجز، تجارتی مراکز اور رہائشی مکانات شامل تھے۔ پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے) نے، جو اس سیاحتی مقام کی دیکھ بھال کا ذمہ دار سرکاری ادارہ ہے، جنوری سال 2025 میں قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمارتیں تعمیر کرنے پر مالکان کو نوٹس بھی جاری کیے تھے۔
ایک نوٹس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ تعمیرات جموں و کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ 1970، جموں و کشمیر کنٹرول آف بلڈنگ آپریشنز ایکٹ 1988 اور ماسٹر پلان پہلگام 2032 کو بائی پاس کرتے ہوئے بغیر کسی اجازت کے کی گئیں۔ نوٹس میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر جواب نہ دیا گیا تو عمارتوں کو سیل یا مسمار کر دیا جائے گا۔
غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کرنے والے افسران ملازمت سے فارغ
اگرچہ اس نوٹس پر آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے) کے چیف ایگزیکٹو افسران (سی ای او) کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ مسرت ہاشم خان وہ آخری افسر تھے جنہیں جنوری سال 2025 میں پی ڈی اے میں دو ماہ سے بھی کم وقت گزارنے کے بعد اچانک عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔
یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب پی ڈی اے نے حکومت پر زور دیا کہ جب تک ماحولیاتی اثرات کا نیا جائزہ (EIA) اور ماسٹر پلان پر نظرثانی نہیں ہو جاتی، تب تک تجارتی تعمیرات پر روک لگائی جائے۔ ای ٹی وی بھارت کو موصول ہونے والی سرکاری دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماسٹر پلان کے تحت منظور شدہ ہوٹل کے کمروں کا ہدف پورا ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے، پی ڈی اے نے مزید تعمیرات کی دیکھ بھال میں 'چیلنجز' کا ذکر کیا تھا۔
پی ڈی اے نے یہ وارننگ بھی دی تھی کہ پہلگام کے باہر واقع 'اوورہ' جیسے دیہاتوں کو غیر منظم اور غیر منصوبہ بند تجارتی عمارتوں کا سامنا ہے، جہاں عمارتوں کی اونچائی 10 منزلوں تک پہنچ چکی ہے۔
دستاویزات کے مطابق، "ان تعمیرات نے نہ صرف اس علاقے کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ مقامی ماحول پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے، جس سے سنگین ماحولیاتی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، تعمیرات سے متعلق ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ کثیر المنزلہ عمارتیں شدید خطرے کی زد میں ہیں۔ یہ خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ عمارتیں زلزلہ کے لحاظ سے انتہائی حساس علاقے 'سیسمک زون 5' میں واقع ہیں اور ان میں سے کچھ قدرتی سیلابی راستوں یا آبی نکاسی کے نالوں پر بنائی گئی ہیں"۔ حکام نے بتایا کہ ان دستاویزات میں زمین کے استعمال کی تبدیلی (چینج آف لینڈ یوز) پر بھی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سی تعمیرات زرعی زمین پر کی گئی ہیں۔
حکام پر غیر قانونی تعمیرات سے متعلق تفصیلات کو چھپانے کا الزام
دوسری جانب، پہلگام میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تعمیرات سے پریشان ایک طالب علم رہنما ساحل پرے نے مئی سال 2026 میں ایک آر ٹی آئی درخواست دائر کی، جس میں گذشتہ ایک دہائی کے دوران ہوٹلوں کی تعمیر سمیت سیاحتی انفراسٹرکچر کی تفصیلات طلب کیں۔ تاہم، ان کا کہنا ہے کہ حکام بغیر کوئی جواب دیے ان تفصیلات کو چھپا رہے ہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات صرف سیاحتی مقامات تک ہی محدود نہیں ہیں۔ سرینگر میں نوگام-صنت نگر-حیدرپورہ-ٹینگو پورہ بائی پاس کے ساتھ ساتھ، بلڈنگ مینوئل اور قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کرتے ہوئے مالز اور ہوٹلوں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ یہ تجارتی عمارتیں نیشنل ہائی وے (این ایچ 44) سے لازمی دوری اور سیٹ بیک کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق، اس کے نتیجے میں اس کوریڈور کے ساتھ ہوٹلوں اور تجارتی مراکز کا ایک متوازی حلقہ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس معاملے پر سرینگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر نے فون کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔
غیر قانونی ہوٹلوں کو قانونی دائرے میں لانے کی اپیل
دوسری جانب، جموں و کشمیر ہوٹلائرز کلب کے جنرل سیکرٹری واحد ملک نے وادی میں ان غیر قانونی ہوٹلوں کو قانونی دائرے میں لانے (ریگولرائز کرنے) کی وکالت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلگام یا ٹنگمرگ میں بننے والے ہوٹلوں کو مسمار کرنا اب کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اس کے بجائے، حکومت کو ان سے جرمانہ یا فیس وصول کر کے انہیں قانونی شکل دے دینی چاہیے کیونکہ اب وہ ان عمارتوں میں اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ جب یہ عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں، تب حکام کو انہیں روکنا چاہیے تھا۔ آپ اب انہیں مسمار نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ کو اب سے آگے غیر مجاز تعمیرات پر سخت نظر رکھنی چاہیے۔"
اس تمام صورت حال کے بیچ، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے اپنے دورِ اقتدار میں ہوٹلوں کی غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے کا پورا ملبہ براہِ راست لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پر ڈال دیا۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور ایم ایل اے تنویر صادق نے کہا کہ "وہ (سنہا) گذشتہ چھ برسوں سے ایل جی ہیں۔ اب ہوٹل مالکان کو خود سامنے آ کر اس معاملے پر پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔"
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