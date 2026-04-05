ETV Bharat / jammu-and-kashmir
الطاف بخاری کا بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی رہائی اور عوامی مسائل کے حل کا مطالبہ
الطاف بخاری نے جیلوں میں بند کشمیری نوجوانوں کا مسئلہ بھی اٹھایا اور 'اعتماد بحالی' کے لیے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
Published : April 5, 2026 at 6:55 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) چار اپریل مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں اپنی پارٹی کی طرف سے مایسمہ لال چوک پر ایک عوامی جلسہ کا انعقاد کیا گیا جس میں پارٹی کے صدر الطاف بخاری نائب صدر اور سینئر لیڈر غلام حسن میر کے علاوہ کئی لیڈران نے شرکت کی۔ اس دوران پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے اپیل کی کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ بات چیت کرنے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔
الطاف بخاری نے ملک کی مرکزی قیادت سے عوام کے ساتھ براہِ راست مکالمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کئی برسوں سے جیلوں میں بند نوجوانوں کے مقدمات کا سنجیدگی سے جائزہ لینے اور ان کی رہائی کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا، تاکہ عوام میں اعتماد بحال ہو اور نوجوانوں کو نیا موقع مل سکے۔
ریزرویشن کے معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس مسئلے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی، حالانکہ اس کا براہِ راست اثر نوجوانوں پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے منتخب نمائندوں کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں 'ڈرامہ' چل رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ زمین پر اتریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں۔ انہوں نے ریاست کی سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا کہ ڈیلی ویجرز کے دیرینہ مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔
الطاف بخاری نے حالیہ گاندربل انکاؤنٹر پر منوج سنہا کی جانب سے فوری کارروائی کے احکامات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ انکاؤنٹر فرضی ثابت ہوتا ہے تو ذمہ داروں کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ تاکہ آئندہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ واضح رہے کہ مائسمہ سرینگر کافی عرصہ تک علاحیدگی پسندوں کا گڑھ رہا جو اب مین سٹریم میں تبدیل ہو چکا ہے۔
