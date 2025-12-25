ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں پوشن اسکیم کے مبینہ ناقص غذائی سامان پر انکوائری کا حکم
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پوشن پروجیکٹس کےتحت تقسیم کی جانے والی غذا پرشکایات موصول ہونے پرانکوائری کا حکم دیا گیا
اننت ناگ(میر اشفاق): جموں و کشمیر حکومت نے ضلع اننت ناگ میں مختلف پوشن پروجیکٹس کے تحت تقسیم کی جانے والی غذائی سپلائیز کے معیار سے متعلق الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ آنگن واڑی کارکنوں کی شکایات کے بعد لیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں حالیہ دنوں آنگن واڑی ورکرز نے اننت ناگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور غیر معیاری غذائی اجناس کی سپلائی کا الزام عائد کیا تھا ۔
کولگام کے ضلع پروگرام آفیسر ظہیر عباس کو اس معاملے کی تفصیلی جانچ کے لیے انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ انکوائری اس وقت شروع کی گئی جب اننت ناگ کے آنگن واڑی کارکنوں نے الزام عائد کیا کہ مختلف انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز (ICDS) منصوبوں کے تحت ناقص معیار کی غذائی اشیا فراہم کی جا رہی ہیں۔
کارکنوں نے یہ مسئلہ ایک میڈیا بریفنگ کے دوران اٹھایا اور انتظامیہ سے فوری اصلاحی اقدامات کا مطالبہ کیا۔حکومتی حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ ضلع پروگرام آفیسر ظہیر عباس کو ضلع اننت ناگ کے مختلف پوشن منصوبوں میں غذائی اشیاء کی خریداری سے متعلق سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی میڈیا بریفنگ کے ذریعے لگائے گئے الزامات کی مکمل جانچ کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کیا جاتا ہے۔
حکومت نے انکوائری افسر کو ہدایت دی ہے کہ وہ سات دن کے اندر اندر اپنی مخصوص آراء اور سفارشات کے ساتھ ایک جامع رپورٹ پیش کریں۔حکام کے مطابق انکوائری میں غذائی اشیا کی خریداری کے عمل، معیار، ذخیرہ کرنے کے حالات اور تقسیم کے نظام کا جائزہ لیا جائے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خواتین اور بچوں سمیت مستحقین کو محفوظ اور مناسب غذائیت فراہم ہو۔حکام نے کہا کہ انکوائری کی رپورٹ کی بنیاد پر آئندہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔