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تانبے میں جدت کاری نے مجھے الگ پہنچان دلوائی: محمد اسلم بٹ
محمد اسلم بٹ نے اب تک ایسے کئی شاہکار بنائے ہیں جسے دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
Published : September 25, 2026 at 5:29 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر کی صدیوں پر محیط شاندار تہذیب و ثقافت میں جن دستکاریوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے ان میں تانبے کی دستکاری صنعت کافی اہمیت کی حامل ہے۔ تانبے سے بنی مصنوعات خاص کر برتن کے استعمال کا رواج اب بھی یہاں برابر قائم ہے۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے تانبے کے برتن خرید کر اپنے گھروں کی زینت بناتے ہیں۔ تاہم یہ صنعت اب روایتی برتن سازی تک محدود نہیں رہی بلکہ اب تانبے میں مختلف قسم کے سجاوٹی اشیاء بھی بنائے جاتے ہیں۔
جی ہاں تانبے سے گھریلوں تزئین و آرائش کی اس طرح مختلف چیزیں کسی اور کی نہیں بلکہ اس ماہر دستکار محمد اسلم نے متعارف کی ہیں۔اس فن میں جدت لانے اور کچھ الگ کرنے کی چاہ نے اس فن کار یہ تجربہ کرنے ہر مجبور کیا اور دور حاضر میں جو ڈیکوریٹدد ائیٹمز آپ کو پلاسٹ یا شیشے یاد دیگر دھاتوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویسی ہی حوبہ حو آرئشی اور خوبصورت چزیں آپ کو تانبے میں بھی دستیاب ہیں۔
ایسے میں محمد اسلم بٹ کی دکان پر نہ صرف بڑی دلکش بلکہ وہ باریک اور بے حد چھوٹی سجاوٹی اور عورتوں کی پہنائے کی چیزیں بھی نظر آرہی ہیں ۔جن کا تانبے میں بننےکا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔جیسے کہ آئر رنگ، نیکلیس، ہئیر کلپ، کنگا، چھوڑیاں اور ٹیبل کرسی وغیرہ شامل ہیں وہیں ٹیبل لیپم، جھومر لائٹ، کشتی کے علاوہ ایسے ان گنت سجاوٹی چیزیں بھی یہ کاریگر بڑی مہارت سے تراشتا ہے، جسے دیکھ کرعام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔
محمد اسلم کہتے ہیں یہ میرا خاندانی پیشہ ہے گزشتہ چالیس برس سے میں اس کام سے وابستہ ہوں اگرچہ پہلے پہل میں تانبے کے برتن ہی بناتا تھا، تاہم اس کام میں کچھ الگ کرنے اور مزید مقوبلیت کیلئے یہ نیا تجربہ کیا جو کہ کامیاب رہا۔ انہون نے کہا کہ اگرچہ سال 2008 میں، میں نے اس تجربے کی شروعات کی ۔تاہم 2012 میں نے تانبے کے برتن بنانے کے کام کو مکمل طور چھوڑ کر اس میں سجاوٹی چیزین بنانے پر توجہ مرکوز کی اور یہ سلسلہ اس وقت کامیابی سے جاری وساری ہے۔
50 سالہ محمد اسلم بٹ نے اب تک ایسے کئی شاہکار بنائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے فن پاروں میں اتاری گئی نقش ونگار بھی شامل ہے جو کہ بڑی نفاست اور بے حد باریکی سے اس بکس پر اتاری گئی ہے۔ وہیں انہوں نے سرینگر میں امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ ہمدان کے آستان عالیہ کے گنبد کا دلکش نقش بھی تانبے میں اتارا ہے ۔جو کہ دیکھنے والوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ایسے میں ان کے فن پارے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی کافی پسند کیے جاتے ہیں۔
محمد اسلم کہتے ہیں کہ میں اس نوعیت کے فن پارے تراشنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ بالکل منفرد ہو اور الگ ہوں اور میں نے اب تک ایسے کئی نمونے بنائے جو کہ لوگوں کو تانبے میں پہلی بار دیکھنے کو ملے۔انہون نے مزید کہاکہ میں کسی بھی قسم کا نقش تانبے پر بنا سکتا ہوں اور اب مجھے آرڈرز نہ صرف ملک بلکہ بیرونی ممالک سے بھی آتے رہتے ہیں۔
کشمیر میں دستکاری کی صنعت اتنی ہی پرانی ہے، جتنی تقریبا یہاں کی اسلامی تاریخ ہے۔ 1372 عیسوی میں جب امیر کبیر میر سید علی ہمدانیؒ ہمدان شہر سے اسلام کی اشاعت کے لیے کشمیر آئے تھے تو انہوں نے نومسلم آبادی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے دستکاری کی جانب راغب کیا تھا۔ تب سے یہاں پر دستکاری صنعت کی داغ بیل پڑی۔
محمد اسلم کرافٹ ڈیویلپمنٹ انسٹی ٹیوٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ، اسکولوں اور دیگر اداروں کے ساتھ منسلک ہو کر اس فن کو مزید فروغ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔وہیں یہ نئی نسلا تک یہ اس تانبے میں جدت کاری کے فن کو پہنچانے کے لیے اسکولی طلبا کو تربیت بھی دیتے رہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس فن کو نئی نسل تک پہچانے کی خاطر محکمانہ سطح پر بہت کام کرنا کی ضرورت ہے۔محکمے کو روائتی طور طریقوں سے ہٹ دور حاضر کے جدید تقاضوں کے عین مطابق ایسی دستکاری کے قدیم میراث کو زندہ رکھنے کے لیے تربیتی پروگرام اور اسکیمیں متعارف کرنی چائیے تاکہ نئی نسل کو تانبے یا دیگر دوسری قدیم دسکاریوں کی جانب متوجہ کیا سکیں۔
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محمد اسلم ایک فن پارے کی نقش و نگاری میں کئی اوزار استعمال ہوتے ہیں جن میں کئی ایسے بھی ہیں جوکہ بازار میں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ وہیں پھر نقش اور تحریر کے اعتبار سے اوزار خود بنانے پڑتے ہیں۔اس ماہر دستکار کو اس فن میں جدت لانے اور ایسے تانبے کے دلکشن سجاوٹی نمونے تراشنے پر اب تک سٹیٹ ایوارڈ کے علاوہ کئی دیگر اعزازت سے بھی نوازا گیا ہے۔