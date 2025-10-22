ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہِٹ اینڈ رن کیس میں زخمی کمسن جاں بحق، ترال میں احتجاج
قریب دس روز قبل سڑک حادثے میں زخمی ہوئے کمسن کی موت پر ترال کے ہردومیر علاقے میں شدید غم و اندوہ کی لہر ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 22, 2025 at 4:30 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : ہِٹ اینڈ رَن (Hit and Run) کیس میں جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والا کمسن بچہ کئی روز تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ ضلع کے ہردومیر، ترال کا رہنے والے کمسن بچے کو دس اکتوبر ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری تھی جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔
اسپتال میں کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد بالآخر کمسن نے دم توڑ دیا۔ کمسن کی موت کے بعد علاقے میں غم واندوہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے متوفی کے گھر پہنچ کر واقعے کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا۔ مقامی لوگوں نے موقع سے فرار ہوئے ڈرائیور کو پکڑنے میں ’’پولیس کی ناکامی‘‘ پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا ’’بارہ روز بعد بھی ڈرائیور کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جبکہ ترال ڈاڈسرہ سڑک پر جا بجا سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔‘‘
مقامی باشندوں نے نے انتباہ کیا کہ ’’اگر جلد از جلد قاتل کو نہیں پکڑا گیا تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔‘‘ ادھر، اس واقعے کی نسبت ایس ڈی پی او ترال، راجیش کمار، نے نمایندے کو بتایا کہ ’’پولیس نے اس ضمن میں کئی گاڑیوں کی نشاندہی کی ہے اور کئی افراد سے پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے۔’’
واضح رہے کہ دس روز قبل ہردومیر، ترال میں ایک نامعلوم گاڑی (آلٹو) نے سڑک کے کنارے چل رہے عارض غفار نامی ایک کمسن کو ٹکر مار دی تھی اور ٹکر مارنے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا اور تا ایں دم پولیس اس کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ کئی منٹ تک خون میں لت پر رہنے کے بعد متوفی کے ایک رشتہ دار نے اسے اسپتال پہنچایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ’’اگر ڈرائیور بچے کو اسپتال وقت پر پہنچاتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتا۔
