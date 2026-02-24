ETV Bharat / jammu-and-kashmir

آرمی اسالٹ ڈاگ ’ٹائسن‘ صحت یاب ہو رہا ہے: فوج

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-I کے دوران ملی ٹنٹس کی گولی سے فوجی اسالٹ ڈاگ زخمی ہوگیا تھا۔

انڈین آرمی اسالٹ ڈاگ ٹائسن
انڈین آرمی اسالٹ ڈاگ ٹائسن (XHandle: @Whiteknight_IA)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 24, 2026 at 4:41 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی) : کشتواڑ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے انجام دئے گئے حالیہ آپریشن تریشی-اوّل کے دوران زخمی ہوئے ’ٹائیسن‘ نامی آرمی اسالٹ ڈاگ صحت یاب ہو رہا ہے۔ فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ گولی لگنے کے بعد ٹائسن شدید زخمی ہوا تھا تاہم اب وہ روبہ صحت ہو رہا ہے۔

یاد رہے کہ انڈین آرمی کی وائٹ نائٹ کور، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں ایک مشترکہ کارروائی انجام دی گئی جس میں تین دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ وہیں اس آپریشن میں فوجی کتے ’ٹائسن‘ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانے میں داخل ہوکر ان کا سراغ لگایا۔ گرچہ ملی ٹنٹس نے گولیاں چلائیں جس میں سے ایک گولی ٹائسن کو بھی لگی تاہم اس کے باوجود اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔

فوج کے ایک بیان کے مطابق ’’ٹائسن کی جرات مندانہ کارروائی کے باعث فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی اور انہیں مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔‘‘ فوج کا کہنا ہے کہ ’’زخمی ہونے کے باوجود ٹائسن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔‘‘

انڈیان آرمی نے ٹائسن کے حوصلے اور ہمت کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’اس کی بے خوف کارروائی نے نہ صرف جوانوں کی جانیں بچائیں بلکہ آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔‘‘ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری رہیں گیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل جموں و کشمیر میں ملی ٹنٹ مخالف آپریشنز کے دوران آرمی کے ٹرینڈ کتے زخمی اور ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔

