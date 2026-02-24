ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آرمی اسالٹ ڈاگ ’ٹائسن‘ صحت یاب ہو رہا ہے: فوج
کشتواڑ میں آپریشن تراشی-I کے دوران ملی ٹنٹس کی گولی سے فوجی اسالٹ ڈاگ زخمی ہوگیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 24, 2026 at 4:41 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : کشتواڑ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے انجام دئے گئے حالیہ آپریشن تریشی-اوّل کے دوران زخمی ہوئے ’ٹائیسن‘ نامی آرمی اسالٹ ڈاگ صحت یاب ہو رہا ہے۔ فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ گولی لگنے کے بعد ٹائسن شدید زخمی ہوا تھا تاہم اب وہ روبہ صحت ہو رہا ہے۔
یاد رہے کہ انڈین آرمی کی وائٹ نائٹ کور، جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع میں ایک مشترکہ کارروائی انجام دی گئی جس میں تین دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ وہیں اس آپریشن میں فوجی کتے ’ٹائسن‘ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانے میں داخل ہوکر ان کا سراغ لگایا۔ گرچہ ملی ٹنٹس نے گولیاں چلائیں جس میں سے ایک گولی ٹائسن کو بھی لگی تاہم اس کے باوجود اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗢𝗽𝗧𝗿𝗮𝘀𝗵𝗶-𝗜 | #𝗕𝗿𝗮𝘃𝗲𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝗧𝘆𝘀𝗼𝗻— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) February 24, 2026
𝗧𝗬𝗦𝗢𝗡 (𝗔𝗥𝗠𝗬 𝗔𝗦𝗦𝗔𝗨𝗟𝗧 𝗗𝗢𝗚) | 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 | 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗘𝗟𝗟
In the recent 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝘀𝗵𝗶-𝗜 at #𝗞𝗶𝘀𝗵𝘁𝘄𝗮𝗿, 𝗔𝘀𝘀𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗗𝗼𝗴… pic.twitter.com/VHuoecm4V1
فوج کے ایک بیان کے مطابق ’’ٹائسن کی جرات مندانہ کارروائی کے باعث فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی اور انہیں مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔‘‘ فوج کا کہنا ہے کہ ’’زخمی ہونے کے باوجود ٹائسن کے حوصلے بلند ہیں اور وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔‘‘
انڈیان آرمی نے ٹائسن کے حوصلے اور ہمت کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’اس کی بے خوف کارروائی نے نہ صرف جوانوں کی جانیں بچائیں بلکہ آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔‘‘ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری رہیں گیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جموں و کشمیر میں ملی ٹنٹ مخالف آپریشنز کے دوران آرمی کے ٹرینڈ کتے زخمی اور ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔
