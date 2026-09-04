ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انجکشن کے بعد بگڑی حالت، ترال اسپتال میں علاج پر سوالات
دو مریضوں کی جانب سے انجکشن فیل ہونے کے الزامات کی ترال سب ضلع اسپتال انتظامیہ نے سخت تردید کی ہے۔
Published : September 4, 2026 at 8:15 PM IST
ترال (شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کا سب ضلع اسپتال ان دنوں "طبی خدمات کی ابتر صورتحال" کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ گزشتہ دو ماہ کے دوران قبایلی طبقہ سے وابستہ دو مریضوں کو لگائے گئے انجکشن فیل ہونے کے الزامات نے ایک لاکھ سے زائد آبادی کو گہری تشویش میں ڈال دیا ہے۔ تاہم سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال کی انتظامیہ ان الزامات کو یکسر مسترد کر ہی ہے۔
ترال ٹاؤن سے قریباً تیرہ کلومیٹر دور زراڈی ہارڈ نامی ایک پسماندہ گاوں کی رہنے والی شکیلہ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ معدے میں تکلیف کے بعد وہ سب ضلع اسپتال میں علاج کے لیے پہنچیں، جہاں ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد انہیں انجکشن لگانے کی صلاح دی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے شکیلہ نے کہا: "ڈاکٹر کی تشخیص و تجویز کے بعد اسپتال میں ہی انجکشن لگوایا جس کے فوراً بعد میری بازو میں شدید درد شروع ہوا اور تکلیف بڑھتی گئی۔" شکیلہ نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹروں کو اپنی حالت کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد انہوں نے بہتر علاج کرنے کے بجائے انہیں ہی ستانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر اپرن کے غالباً میڈیکل طالب علم نے ہی انہیں انجکشن دیا جو کارگر نہیں رہا۔
شکیلہ کے شوہر محمد یوسف گوجر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے معاملہ بی ایم او، ترال، کی نوٹس میں لایا جنہوں نے پہلہے کارروائی کی یقین دہانی کی مگر بعد میں اپنے وعدے سے مکر گئیں۔ محمد یوسف کے مطابق: "انجکشن فیل ہونے کے بعد میری زوجہ شدید درد میں مبتلا ہوئی، بازو میں جس جگہ انجکشن لگایا گیا وہاں کئی دنوں تک ڈریسنگ کرنی پڑی، حالانکہ اس حوالہ سے شکایت کیے جانے کے باوجود ہمیں معاوضہ دیا گیا نہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔"
سابق سرپنچ، محمد خلیل، نے ترال سب ضلع اسپتال کو "عملی طور پر ذبح خانہ" قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ "یہاں انجکشن فیل ہونے کے واقعات میں اضافے نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے۔" ان کے مطابق "بالخصوص قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ وسائل کی کمی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔" محمد خلیل نے بھی شکیلہ کی طرح ان الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
اس دوران ای ٹی وی بھارت کے نمائندے، شبیر بٹ، نے ترال سے قریبا سولہ کلومیٹر دور برن پتھری نامی ایک اور بستی کی راہ لی، جہاں ماضی قریب میں اسی طرح کا ایک اور مگر سنگین و خطرناک واقعہ پیش آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
محمد یعقوب گوجر نامی ایک غریب شہری نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران دعویٰ کیا کہ "محکمہ صحت کی غفلت شعاری" نے انہیں معذور بنا دیا ہے۔ یعقوب نے بتایا کہ بیمار ہونے کے بعد جب وہ معائنہ کے لیے اسپتال پہنچے تو تشخیص کے بعد انہیں بازو اور ران میں دو الگ الگ انجکشن دیے گئے۔
یعقوب نے کہا: "جب ران میں انجکشن لگایا گیا تو چکر آنے کی وجہ سے میں گر گیا اور حالت بھی دگر گوں ہوئی۔ تاہم اسپتال انتظامیہ نے علاج کرنے کے بجائے میرا نسخہ ہی چھین لیا اور کہا کہ یہ جلد اور از خود ٹھیک ہو جائے گا۔" ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے یعقوب نے پر نم آنکھوں سے کہا: "کئی دن تک در بستر رہنے کے بعد میں نے اسپتال جاکر بی ایم او صاحبہ کی نوٹس میں سارا معاملہ لایا، لیکن انہوں نے دو مرتبہ کچھ ادویات دے کر جان چھڑا لی۔"
معمر شہری نے دعویٰ کیا کہ "انجکشن فیل ہونے کے ب عد اب حالات یہ ہے کہ میں ٹھیک طرح سے چل پھر بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس سے قبل میں مزدوری کرکے اپنے عیال کی کفالت کرتا تھا۔ مگر اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔"
سب ضلع اسپتال ترال میں اس طرح کے واقعات پیش آنے کے الزامات کے بعد بعد عوامی حلقوں میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے اور اسپتال میں معاملات کو درست کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے، تاہم اسپتال انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں ماہرعملہ کام کر رہا ہے اور اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے جب اس معاملے پر بی ایم او (BMO) ترال، ڈاکٹر جواہرہ، کے ساتھ بات کی تو انہوں نے ان سبھی الزمات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "یہ معاملات انجکشن فیل ہونے سے نہیں کسی دیگر چیز سے پیش آئے ہیں۔ اور اسپتال میں تربیت حاصل کرنے والے میڈیکل طلباء کو صرف اور صرف سینئر اسٹاف ممبران کی نگرانی میں ہی ٹیکہ لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ "اسپتال میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کئ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: