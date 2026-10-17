کشمیر، لائن آف کنٹرول پر انکاؤنٹر شروع

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کشمیر، لائن آف کنٹرول پر انکاؤنٹر شروع
کپوارہ ضلع میں کیرن سیکٹر کے جم گنڈ علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد فورسز نے آپریشن شروع کیا۔
By PTI
Published : October 17, 2026 at 3:03 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 3:12 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ میں ہفتے کی صبح سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جبکہ رپورٹس کے مطابق ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہونے کی اطلاع ہے۔ تاہم خبر رساں ادارے پی ٹی آئی نے حکام کے حوالہ سے بتایا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہوسکا ہے کہ آیا یہ دراندازی کی کوشش تھی یا نہیں۔
سرینگر: شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں ہفتے کی صبح لائن آف کنٹرول کے نزدیک ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوگیا۔ تاہم حکام کے مطابق، ابھی یہ واضح نہیں ہوسکا ہے کہ آیا یہ دراندازی کی کوشش تھی یا نہیں۔
حکام نے بتایا کہ کیرن سیکٹر کے جم گنڈ علاقے میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیک تعینات چوکس فوجیوں نے ہفتے کی صبح مشتبہ نقل و حرکت دیکھی۔ فوجیوں نے ملی ٹنٹس کو للکارا اور انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد تصادم شروع ہوگیا۔
حکام نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔