لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش کو فوج نے بنایا ناکام، درانداز ہلاک

فوجی بیان کے مطابق پونچھ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں منگل کی سہ پہر دراندازی کی ایک کوشش کو الرٹ فوجی اہلکاروں نے ناکام بنایا۔

پونچھ میں ایل او سی پر ایک مستعد فوجی اہلکار (فائل فوٹو: اے این آئی)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 12, 2026 at 8:02 PM IST

جموں(محمد اشرف گنائی): صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی)کے قریب کرشنا گھاٹی سیکٹر میں بھارتی فوج نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک درانداز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

فوج کی وائٹ نائٹ کور کے مطابق ایل او سی کے نزدیک منگل کی سہ پہر مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع موصول ہونے کے بعد مستعد فورسز نے فوری کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک درانداز کو ہلاک کر دیا، تاہم ہلاک کیے گئے درانداز کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے۔

فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ "مسلسل نگرانی کے دوران کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ایل او سی کے قریب تقریباً شام 4 بجے مشکوک سرگرمی دیکھی گئی، جو بھارتی حدود کے تقریباً 300 میٹر اندر تھی۔ اطلاع ملتے ہی الرٹ فوجی جوانوں نے فوری ردعمل کا مظاہرہ کیا اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔"

فوجی بیان کے مطابق کارروائی کے دوران ایک درانداز مارا گیا جبکہ ایل او سی پر کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی گئی۔ فوج نے کہا ہے کہ "علاقے میں سرچ اور نگرانی کا عمل جاری ہے اور سیکٹر میں آپریشنل تیاریوں کو مزید مستحکم رکھا گیا ہے۔"

دریں اثناء، خبر نشر ہونے تک فوج نے کسی بھی درانداز کی لاش کو تحویل میں لینے یا اس کی شناخت سے متعلق کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس

