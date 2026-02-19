ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش ناکام، وائٹ نائٹ کورپس کی بروقت کارروائی
فوج نےمزید کہا کہ علاقے میں آپریشنل الرٹ برقرار ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنےکے لیے سیکورٹی فورسز پوری طرح مستعد ہیں۔
Published : February 19, 2026 at 8:01 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) فوج کے وائٹ نائٹ کورپس نے جمعرات کی شام دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک ضلع راجوری کے سندربنی سیکٹر میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خفیہ اطلاعات اور مسلسل نگرانی کے دوران ناتھوا ٹبہ،سندربنی کے علاقے میں دہشت گردوں کی مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع ملی۔
فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 فروری کی علی الصبح ہوشیار دستوں نے فوری اور منظم کارروائی کرتے ہوئے مؤثر فائرنگ کی،جس کے نتیجے میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج کے مطابق علاقے میں زمینی اور فضائی نگرانی کو مزید مضبوط کیا گیا ہے اور دستوں کی از سرِ نو تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے تاکہ پورے سیکٹر پر مکمل نظر رکھی جا سکے۔
فوج نے مزید کہا کہ علاقے میں آپریشنل الرٹ برقرار ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز پوری طرح مستعد ہیں۔ وائٹ نائٹ کورپس نے سماجی رابطہ ویبسائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم خدمت کرتے ہیں،ہم حفاظت کرتے ہیں اور عوام کو یقین دلایا کہ سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رہیں گے۔