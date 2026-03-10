ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: فوج نے بنائی دراندازی کی کوشش ناکام، درانداز ہلاک
بھارتی فوج نے راجوری میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی ایک کوشش کو کامیابی سے ناکام بنایا ہے۔
Published : March 10, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 5:50 PM IST
جموں: انڈین آرمی نے صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پار کرنے کی کوشش کر رہے ایک درانداز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔بھارتی فوج کی وہائٹ نائٹ کور (White Knight Corps) نے منگل کو اپنے آفیشل ایکس پوسٹ میں کہا: "بھارتی فوج کے الرٹ دستوں نے راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دراندازی کی ایک کوشش کو کامیابی کے ساتھ ناکام بناتے ہوئے منگل کو ایک دہشت گرد کو مار گرایا۔"
سماجی رابطہ گاہ پر فوج نے اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ایل او سی کے نزدیکی علاقے جھانگر، نوشہرہ میں دو دہشت گردوں کی 3 مارچ کو تقریباً 3 بجے کے آس پاس نقل و حرکت دیکھی گئی جس کے بعد فوج کے الرٹ اہلکاروں نے فوری طور پر جوابی کارروائی انجام دی اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک پاکستانی دہشت گرد کو مار گرایا گیا۔
فوج کا کہنا ہے کہ مستعد اہلکاروں کی بروقت کارروائی کی وجہ سے کنٹرول لائن پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا جبکہ فوجی اہلکار دوسرے درانداز کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش میں جٹ گئے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
یاد رہے کہ اس قبل بھی صوبہ جموں میں لائن آف کنٹرول پر مستعد فوجی اہلکاروں نے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔
