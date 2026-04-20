کشتواڑ میں دل دہلا دینے والا حادثہ، دریائے چناب میں گر کر پانچ ماہ کا بچہ جاں بحق، عوام کا شدید احتجاج
تین افراد دریا پر بنائے گئے لکڑی کے عارضی پل سے نیچے گر گئے جن میں ایک پانچ ماہ کا معصوم بچہ بھی شامل تھا۔
Published : April 20, 2026 at 7:08 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع کشتواڑ کے علاقے مغل میدان میں اتوار کے روز ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا جس سے پورے علاقے میں سوگ اور غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ اس افسوسناک واقعے میں تین افراد اچانک دریا پر عارضی طور پر بنائے گئے لکڑی کے پل سے نیچے جا گرے جن میں ایک پانچ ماہ کا معصوم بچہ بھی شامل تھا۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں افرا تفری مچ گئی اور مقامی لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریڈ کراس، جموں و کشمیر پولیس اور مقامی رضاکاروں نے مشترکہ طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ کافی جدوجہد کے بعد دو خواتین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا، تاہم گرنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئیں، انہیں فوری طور پر پرائمری ہیلتھ سینٹر چھاترو منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
تاہم اس سانحے کا سب سے المناک پہلو یہ رہا کہ پانچ ماہ کے معصوم بچے کو بچایا نہ جا سکا۔ ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا جس کے بعد اہلِ خانہ میں کہرام مچ گیا اور پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی لوگوں میں انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی دیکھنے کو ملی۔
لواحقین اور مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ انتظامی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق اگست سال 2025 میں آنے والے سیلاب کے دوران مغل میدان کا پرانا لوہے کا پل بہہ گیا تھا لیکن اب تک نیا پل تعمیر نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو روزانہ جان خطرے میں ڈال کر دریا پار کرنا پڑتا ہے۔مشتعل مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے قومی شاہراہ 244 کو بند کر دیا اور فوری طور پر مستقل پل کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔
اندروال حلقہ کے رکنِ اسمبلی پیارے لال شرما نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اس حادثے کے بارے میں بات کرتے ہوئے پہلے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پانچ ماہ کے معصوم بچے کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو میں کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بعض سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ اس سانحے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جب کہ ایسے وقت میں ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے۔
پیارے لال شرما نے بتایا کہ انہوں نے پل کی تعمیر کے لیے پہلے 30 لاکھ روپے منظور کیے تھے جو سیلاب میں متاثر ہوا تھا، بعد ازاں انہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی فنڈ سے مزید سات لاکھ روپے جاری کیے، لیکن فنڈز کی کمی کے باعث منصوبہ منظور نہ ہو سکا، بعد میں آر اینڈ بی محکمہ کے کیپکس بجٹ سے ایک کروڑ 52 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔
ایم ایل اے نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے سی ڈی ایف فنڈ سے جاں بحق بچے کے اہلِ خانہ کے لیے دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ علاقے میں بنیادی سہولیات کی بہتری اور پل کی تعمیر کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور آنے والے دو یا تین مہینوں میں وہاں مکمل طور پر پل کی تعمیر ہو جائے گی۔
