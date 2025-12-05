ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں کئی صنعتی یونٹس بند کرنے کے احکامات
پی سی سی کا کہنا ہے کہ صنعت کار درخواست جمع کرانے میں تاخیر کرتے ہیں جبکہ یونٹ ہولڈرز کو پیچیدہ عمل کی شکایت ہے۔
Published : December 5, 2025 at 7:46 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے پیش نظر پولیوشن کنٹرول کمیٹی (PCC) نے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کئی صنعتی اداروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ کمیٹی نے ان صنعتی اکائیوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جو ہر سال ’’پانی اور ہوا سے متعلق قوانین‘‘ سے متعلق آلودگی کنٹرول کی منظوری (کے سرٹیفکیٹ) کی تجدید نہیں کی ہے۔
بندش کے احکامات کولڈ اسٹوریج یونٹس، اسٹون کرشروں، اینٹ کے بھٹوں اور کچھ ہوٹلوں کو جاری کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو بھی بایومیڈیکل ویسٹ مینجمنٹ رولز کے تحت تجدید لازمی ہے تاکہ طبی کچرے کو محفوظ طریقے سے اور سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگایا جا سکے۔
پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے واٹر ایکٹ 1974 اور ایئر ایکٹ 1981 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنروں کو ایسے یونٹس بند کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں، اور محکمہ بجلی و پانی کو ان کا کنکشن منقطع کرنے کو کہا ہے۔
حکام کا موقف
پی سی سی حکام کے مطابق ان یونٹس نے مقررہ مدت میں اپنی تجدید کے لیے درخواستیں نہیں دیں۔ ’’بعض کولڈ اسٹوریج مالکان ای ٹی پی (ETP) پلانٹس نصب تو کرتے ہیں، مگر بجلی بچانے کے لیے ان کا استعمال نہیں کرتے، انہیں غیر فعال رکھتے ہیں، جس سے آلودگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔‘‘
حکام کے مطابق تجدید کا عمل مکمل طور پر آن لائن ہے جس میں ڈسٹرکٹ، ریجن اور سینٹرل - تین سطحی منظوری شامل ہوتی ہے، اور پی ایس جی اے کے تحت 120 دن میں منظوری دینا یا مسترد کرنا ضروری ہے۔ تاہم صنعتی اداروں کے مالکان کا دعویٰ ہے کہ تاخیر کی وجہ وہ یا ان کا ادارہ نہیں بلکہ خود پی سی سی ہے۔ ایک نجی طبی مرکز سے وابستہ مقامی شہری نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’تجدید کا عمل آسان ہونا چاہئے، کئی مرتبہ تو برسوں تک فائلیں/درخواستیں لٹکی رہتی ہیں، اس تاخیر سے بداعتمادی اور بدعنوانی بھی بڑھتی ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ حکام مراکز بند ہونے کے خوف سے بچنے کے لیے کچھ اسپتال مالکان نے معاملہ عدالت میں بھی چیلنج کیا ہے۔
یونٹ ہولڈرز کی شکایت
وادی کے ایک اور اسپتال کے مالک ڈاکٹر گلزار احمد نے بھی شکایت کی کہ انہیں تجدید حاصل کرنے میں کئی مہینے کا وقت لگا۔ ’’بار بار کاغذات جمع کرنے پڑے۔‘‘ تاہم پی سی سی کے ایک سینئر افسر نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اکثر مالکان دستاویزات غلط اپلوڈ کرتے ہیں اور انہیں دوبارہ جمع کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ’’ہم قانوناً پابند ہیں کہ 120 دن میں منظوری دیں یا درخواست مسترد کریں۔‘‘
پلوامہ کے ڈویژنل آفیسر، بلال خان، نے کہا کہ کمیٹی صنعتی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے لیکن مالکان خود تجدید میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ’’وہ وقت پر درخواست جمع نہیں کراتے، پھر عمل مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔‘‘
ادھر، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر جاوید احمد ٹینگہ نے بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’صنعت کاروں کو قوانین پر عمل کرنا چاہیے تاکہ یونٹس بند کرنے کی نوبت نہ آئے۔‘‘
