کشمیر کی آہن سر جھیل میں چار سو سال پہلے کیا ہوا تھا؟ مٹی کی تہوں نے کھولے ماضی کے راز

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کشمیر کی آہن سر جھیل میں چار سو سال پہلے کیا ہوا تھا؟ مٹی کی تہوں نے کھولے ماضی کے راز
انڈو-فرنچ مطالعہ کے مطابق، جھیل میں موجود مٹی کی تہوں کا تجزیہ دریائے جہلم سے کمزور رابطے اور انسانی سرگرمیوں کے اثرات کوظاہر کرتا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 5:48 PM IST
سرینگر: رقبہ کے لحاظ سے وسطی کشمیر میں واقع ایک چھوٹی سی جھیل میں محفوظ قدرتی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں پر محیط انسانی سرگرمیوں نے خطے کے دریاؤں، آبی ذخائر اور زرعی اراضی کی شکل کس طرح بدلی۔ ایک سائنسی تحقیق میں تقریباً 750 سال پرانی ماحولیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔
ضلع گاندربل میں واقع آہن سر جھیل پر کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، تقریباً 1600 عیسوی میں اس جھیل میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ اس سے پہلے جھیل میں جمع ہونے والی تہوں میں آس پاس کی زمین سے بہہ کر آنے والی مٹی اور معدنی مواد زیادہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جھیل کے اندر پیدا ہونے والے نامیاتی مادے کی مقدار بڑھ گئی۔ محققین کے مطابق، اس تبدیلی کا تعلق دریائے جہلم کے ساتھ جھیل کے کمزور ہوتے رابطے اور سیلابی میدان میں زمین کے استعمال کے طریقوں میں تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔
آہن سر جھیل جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے قریب، مغربی ہمالیہ میں دریائے جہلم کے طاس کے سیلابی میدان میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 1,583 میٹر کی بلندی پر واقع یہ جھیل تقریباً بیضوی شکل کی ہے۔ اس کا رقبہ لگ بھگ 0.17 مربع کلومیٹر اور اوسط گہرائی تقریباً 3.5 میٹر ہے۔
یہ جھیل دراصل دریاؤں اور جھیلوں کے ایک قدیم نظام کی باقیات میں سے ایک ہے، جس کی تشکیل دریائے جہلم کے بل کھاتے بہاؤ، اس کے اطراف میں راستہ بدلنے اور زمین کے کٹاؤ کے نتیجے میں ہوئی۔ ماضی میں آس پاس کے نالوں، موسمی چشموں اور بارش کے ذریعے اس جھیل میں پانی اور مٹی پہنچتی تھی، جبکہ دریائے جہلم کا بدلتا ہوا راستہ اسے سیلابی میدان سے جوڑے رکھتا تھا۔
وقت گزرنے کے ساتھ یہ تعلق کمزور پڑتا گیا۔ اب جھیل کے مغربی حصے میں پانی کی اضافی مقدار کو دریائے جہلم میں چھوڑنے کے لیے ایک مصنوعی راستہ بنایا گیا ہے۔ تاریخی نقشوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دریا کے ساتھ جھیل کا آبی رابطہ بتدریج کمزور ہوتا گیا۔
تحقیق کا عنوان
یہ تحقیق ’’جھیل آہن سر کی تہوں کے تجزیے سے وادی کشمیر کے سیلابی میدان میں تاریخی تبدیلیوں کا مطالعہ‘‘ کے عنوان سے 2026 میں سائنسی جریدے Catena میں شائع ہوئی۔
تحقیق کے چھ مصنفین آصف محمد لون، دیباجیوتی پال، ایلوڈی بریسیٹ، انچنا پلیکّل، ہیما اچیوتھن اور ونسنٹ رینٹرکنخت ہیں۔ آصف محمد لون انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور، منی پال اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن کے منی پال انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور فرانس کے تحقیقی مرکز CEREGE سے وابستہ ہیں۔ CEREGE، فرانس کے قومی سائنسی تحقیقی ادارے CNRS، IRD، Aix-Marseille University اور INRAE سے منسلک ایک تحقیقی مرکز ہے۔
دیباجیوتی پال اور انچنا پلیکّل آئی آئی ٹی کانپور سے وابستہ ہیں، جبکہ ایلوڈی بریسیٹ اور ونسنٹ رینٹرکنخت CEREGE سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیما اچیوتھن چنئی کی انا یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
جھیل کی ماحولیاتی تاریخ جاننے کے لیے محققین نے ستمبر 2023 میں جھیل کے اندر سے تہہ دار مٹی کا ایک نمونہ حاصل کیا۔ یہ نمونہ 268 سینٹی میٹر لمبا تھا اور اسے تقریباً 2.5 میٹر گہرے پانی سے نکالا گیا۔
تحقیقاتی ٹیم نے مٹی کی تہوں کے تجزیے، کیمیائی اجزا کی پیمائش، کاربن اور نائٹروجن کے آئسوٹوپس کے مطالعے، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور تاریخی ریکارڈ سے مدد لی۔ ان طریقوں کے ذریعے جھیل کی تہہ میں جمع ہونے والے مواد میں تبدیلیوں کی نشاندہی کی گئی اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ تبدیلیاں کب رونما ہوئیں۔
تحقیق میں دو ادوار کی نشاندہی
تحقیق میں جھیل کی تاریخ کے دو بڑے ادوار سامنے آئے۔ 1285 سے 1600 عیسوی تک جھیل کی تہوں میں زیادہ تر معدنی مواد موجود تھا، جو آس پاس کے آبی علاقے سے بہہ کر آتا تھا۔ اس دور میں زمین کا کٹاؤ اور دریا کے ذریعے آنے والا مواد اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھیل کا اپنے اردگرد کے علاقے، آبی ذخیرے اور وسیع سیلابی میدان کے ساتھ رابطہ زیادہ مضبوط تھا۔
محققین کے مطابق، یہ دور ایسے نظام کی عکاسی کرتا ہے جس میں جھیل کی تہہ میں جمع ہونے والا مواد زیادہ تر آس پاس کے علاقے سے آنے والی مٹی اور دریا کے بہاؤ سے متاثر ہوتا تھا۔
تقریباً 1600 عیسوی کے بعد جھیل میں جمع ہونے والے مواد کی نوعیت بدل گئی۔ اس کے بعد نامیاتی مادے کی مقدار بڑھنے لگی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھیل کے اندر حیاتیاتی سرگرمی اور پیداوار میں اضافہ ہوا، جبکہ آس پاس کی زمین سے آنے والے معدنی مواد کی مقدار کم ہو گئی۔
محققین کا کہنا ہے کہ اس دور میں جھیل کی تہہ میں جمع ہونے والا مواد زیادہ تر جھیل کے اندر پیدا ہونے والے نامیاتی مادے اور کاربونیٹ پر مشتمل ہونے لگا۔ یہ تبدیلی جھیل کے اندرونی ماحولیاتی نظام میں مسلسل سرگرمی اور کاربونیٹ کی تشکیل میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاہم، تبدیلی کے درست وقت کے بارے میں محققین کو پورا یقین نہیں ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ تبدیلی تقریباً 1600 عیسوی کے آس پاس ہوئی، جبکہ اس کے ممکنہ وقت کی حد 1510 سے 1635 عیسوی کے درمیان بتائی گئی ہے۔
مغل دور میں تبدیلی کا ممکنہ اثر
محققین نے پایا کہ تقریباً 1600 سے 1770 عیسوی کا دور وادی کشمیر میں مغل عہد کے دوران زمین کی ساخت اور استعمال میں تیز تبدیلیوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس عرصے میں زراعت کے پھیلاؤ، نئی زمین کو قابل استعمال بنانے اور پانی کے انتظام کے لیے کیے گئے اقدامات نے سیلابی میدان کے قدرتی آبی نظام کو متاثر کیا ہو سکتا ہے۔
تحقیق کے مطابق، جب دلدلی اور آبی علاقوں کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا اور دریا کا مرکزی بہاؤ زیادہ مستحکم ہوا تو ممکن ہے کہ سیلاب کے دوران جھیل میں پانی اور مٹی کی آمد کم ہو گئی ہو۔
جہلم کے ساتھ تعلق منقطع
تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان تبدیلیوں سے جھیل کا دریائے جہلم کے ساتھ رابطہ کمزور پڑنے اور جھیل میں پانی کے زیادہ دیر تک ٹھہرنے کے امکانات بڑھ گئے۔ 1859 اور 1945 کے تاریخی نقشے بھی دریا کے ساتھ جھیل کے رابطے میں بتدریج کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔
مصنفین کے مطابق، اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں زمین کی ساخت اور استعمال میں آنے والی تبدیلیوں نے 1600 عیسوی کے بعد جھیل آہن سر کے ماحولیاتی نظام کو بتدریج بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔
تاہم تحقیق میں یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ مغل دور کا کوئی ایک مخصوص منصوبہ براہ راست اس تبدیلی کا سبب بنا تھا۔ محققین نے تسلیم کیا کہ اس مقام سے متعلق تفصیلی آثارِ قدیمہ کے شواہد اور ماضی کے ماحولیاتی حالات جانچنے کے لیے زیادہ باریک اور جامع ریکارڈ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انسانی مداخلت کے اصل طریقۂ کار کی حتمی تصدیق ممکن نہیں۔ اس لیے تحقیق کے نتائج انسانی سرگرمیوں اور جھیل میں آنے والی تبدیلیوں کے درمیان ممکنہ تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں، نہ کہ کسی ایک وجہ کو قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی
تحقیق میں اس امکان کا بھی جائزہ لیا گیا کہ کہیں جھیل میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ موسمی حالات تو نہیں تھے۔ یہ دور چھوٹے برفانی دور (Little Ice Age) سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جس میں درجہ حرارت نسبتاً کم رہا اور ہمالیہ کے بعض علاقوں میں بارش کے انداز میں تبدیلیاں آئیں۔ تاہم، جھیل کی تہوں میں محفوظ ریکارڈ موسمیاتی تبدیلیوں کے ان اثرات سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتا جو صرف آب و ہوا کی وجہ سے متوقع ہوتے ہیں۔
محققین کے مطابق، نامیاتی مادے اور کاربونیٹ کی مقدار میں اضافہ، جبکہ دریا سے آنے والے معدنی مواد میں کمی، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جھیل کے اردگرد کے علاقے میں تبدیلیوں اور دریائے جہلم کے ساتھ اس کے رابطے میں کمی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔
تحقیقاتی ٹیم نے تقریباً 1600 عیسوی کے بعد جھیل کی تہوں میں سیسے (لیڈ) کی مقدار میں اضافے کو بھی ریکارڈ کیا۔ مصنفین کے مطابق، اس کا تعلق علاقے میں بڑھتی ہوئی انسانی اور معاشی سرگرمیوں سے جڑے کسی اضافی ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن تحقیق میں سیسے کے کسی مخصوص ذریعے کی شناخت نہیں کی گئی۔
کشمیر کی جھیلوں کے تحفظ کے لیے اہم تحقیق
جھیل آہن سر کی تہوں میں محفوظ ریکارڈ اس بات کی طویل مدتی تصویر پیش کرتا ہے کہ جھیل کے کناروں سے دور ہونے والی تبدیلیاں بھی اس کے پانی اور ماحولیاتی نظام کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ تحقیق کے نتائج دریائے جہلم کے نظام کے کناروں پر واقع دوسری جھیلوں کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔
مصنفین کے مطابق، یہ تحقیق ان جھیلوں کے انتظام اور تحفظ کے لیے اہم ہے جو گنجان آبادی والے علاقوں میں واقع ہیں، جہاں زراعت، شہری آبادی کے پھیلاؤ اور نکاسی آب کے نظام میں تبدیلیاں قدرتی آبی بہاؤ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان کے ریکارڈ سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بیرونی عوامل نے وقت کے ساتھ جھیل کے ماحولیاتی اور حیاتیاتی نظام کو کس طرح متاثر کیا۔
یہ تحقیق کشمیر کی جھیلوں اور آبی علاقوں کے تحفظ سے متعلق خدشات کو ایک تاریخی تناظر بھی فراہم کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھیلوں کی موجودہ حالت کو سمجھنے کے لیے صرف حالیہ آلودگی یا پانی کے معیار کی پیمائش کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صدیوں کے دوران دریاؤں کے ساتھ ان کے رابطے اور آس پاس کے قدرتی مناظر میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔
تاہم، محققین نے خبردار کیا ہے کہ جھیل آہن سر سے حاصل ہونے والے نتائج کو وادی کشمیر کی ہر جھیل پر یکساں طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ جھیلوں کی تہوں میں ماضی کی ماحولیاتی تبدیلیوں کے شواہد محفوظ رہ سکتے ہیں، جو مستقبل میں ان کے تحفظ کے لیے بہتر منصوبہ بندی میں مدد دے سکتے ہیں۔
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