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انڈیگو طیارہ سرینگر ہوائی اڈے پر پارکنگ گائیڈنس پول سے ٹکرا گیا، کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں
ایئرپورٹ حکام کے مطابق، تمام مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ ہیں، اور کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
Published : September 4, 2026 at 10:47 AM IST
سرینگر: نوی ممبئی سے سرینگر آنے والی انڈیگو کی فلائٹ جمعہ کو سرینگر ہوائی اڈے پر پارکنگ کے دوران حادثہ کا شکار ہوگئی۔ تاہم، تمام مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ بتائے جاتے ہیں۔
سرینگر ہوائی اڈے کے حکام نے بتایا کہ پرواز 6E 225 (ایئر کرافٹ VT-NOG) پارکنگ کے دوران صبح نو بجکر دو منٹ کے قریب پارکنگ بے نمبر چھ پر وی ڈی جی ایس کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔
سرینگر ہوائی اڈے کے حکام نے ایک بیان میں کہا کہ، "تمام مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ ہیں، اور کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔"
حکام نے مزید کہا کہ مسافروں اور عملے کو دستی سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہوئے بحفاظت اتار لیا گیا۔
ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق متعلقہ حکام واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کریں گے۔
حکام نے کہا کہ، "حقیقی وجہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی؛ اس مرحلے پر وجہ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا رہا ہے،"۔
حکام نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد ہوائی اڈے کی کارروائیاں معمول کے مطابق رہیں، اور پروازوں کی آمد و روانگی شیڈول کے مطابق جاری رہی۔
سرینگر ایئرپورٹ نے کہا کہ وہ مسافروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے محفوظ اور موثر آپریشنز کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
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