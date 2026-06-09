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زوجیلا ٹنل تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار: مرکزی وزیر گڈکری کی موجودگی میں آج حتمی بریک تھرو دھماکہ
زوجیلا ٹنل ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس میں رابطہ سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی شامل ہے۔
Published : June 9, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:24 AM IST
زوجیلا (لداخ): منگل (9 جون) کو ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی تاریخ میں ایک نئے سنہری باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی اور سب سے لمبی سنگل ٹیوب، دو طرفہ زوجیلا ٹنل میں طویل انتظار کے بعد بریک تھرو دھماکہ ہونے جارہا ہے۔
یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس کا ملک کئی دہائیوں سے انتظار کر رہا ہے۔ اس تاریخی سنگ میل کے ساتھ، تعمیراتی کام اگلے مرحلے میں آگے بڑھے گا، جس سے کشمیر اور لداخ کے درمیان ہمہ موسمی اور محفوظ رابطے کو یقینی بنایا جائے گا۔
مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کریں گے اور پروجیکٹ کی پیشرفت کا جائزہ لیں گے۔ حکام کے مطابق، یہ منفرد کامیابی لداخ کو سال بھر ملک کے باقی حصوں سے منسلک رکھنے کی جانب ایک انقلابی اور اہم قدم ہے۔ سرنگ سردیوں کی شدید برف باری کے درمیان بھی، دونوں خطوں کے درمیان فاصلہ پُر کرے گی۔
زوجیلا ٹنل دنیا کی سب سے طویل واحد دو طرفہ سرنگ ہے جو 13.153 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔
ٹنل اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے ساتھ سرحدوں کی طرف بڑھنے والے فوجیوں کی تیز اور محفوظ نقل و حرکت کو آسان بنائے گی۔ 2020 میں، ہندوستانی فوج اور چینی فوجیوں کے درمیان کشیدگی ہوئی تھی۔ اس نے اسٹریٹجک طور پر واقع خطے میں بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی کو فروغ دیا ہے۔
حیدرآباد میں مقیم میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) کے ذریعہ تعمیر کی گئی، اس سرنگ میں نیو آسٹرین ٹنلنگ میتھڈ (NATM) استعمال کیا گیا ہے، یہ طریقہ خاص طور پر نازک ہمالیہ پہاڑوں کے لیے موزوں ہے۔
میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے ایگزیکٹیو نے کہا، " حتمی بریک تھرو زوجیلا ٹنل پروجیکٹ کے لیے ایک اہم لمحہ ہے کیونکہ یہ بھارت کے سب سے پیچیدہ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے کام کو ہمالیہ کے مخالف ماحول میں کامیاب طریقے سے انجام دینے کو ظاہر کرتا ہے۔"
لداخ کی رکن پارلیمنٹ حنیفہ جان نے اس پروجیکٹ میں اہم پیش رفت کا سہرا مرکزی وزیر نتن گڈکری کو دیا۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ ایک اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے لیکن ساتھ ہی یہ لداخ کو بہت زیادہ راحت اور فائدہ بھی فراہم کرے گی۔ ہم بچپن سے ہی سرنگ کی مانگ کے بارے میں سنتے آئے ہیں۔ میں لوگوں میں خوشی اور جوش کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ سرنگ کامیابی کے مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔"
ایم ای آئی ایل ایگزیکٹو نے حتمی پیش رفت کو ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے کی تاریخ میں ایک "تاریخی سنگ میل" قرار دیا۔
حکام نے مزید کہا کہ، "اب کھدائی مکمل ہونے کے ساتھ، یہ منصوبہ کشمیر اور لداخ کے درمیان ہموار ہر موسم کے رابطے کے اپنے طویل تصور شدہ مقصد کو پورا کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، جس سے نقل و حرکت، اقتصادی انضمام، اور اسٹریٹجک لچک میں طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے۔"
ایم ای آئی ایل کے عہدیداروں نے کہا کہ سال کے تین ماہ سے زائد عرصے تک منجمد درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سیلسیس تک کم ہوتے ہوئے، 1,200 سے زائد اہلکاروں نے قومی اہمیت کے اس انتہائی باوقار بنیادی ڈھانچے کے منصوبے پر تعمیراتی کام جاری رکھا۔
پچھلے پانچ سالوں میں، پراجیکٹ سائٹ کو پانچ بڑے برفانی تودے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور مشینری، آلات اور ورکشاپ کو نقصان پہنچا۔ 12 جنوری 2023 کو، ہندوستانی فوج نے برفانی تودے میں پھنسے 172 سے زیادہ کارکنوں کو ریسکیو کیا تھا
ایک بار مکمل ہونے کے بعد، ٹنل زوجیلا پاس کو عبور کرنے کے لیے موجودہ تین گھنٹے سے کم کر کے 30 منٹ کر دے گی۔
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