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کشمیری اننوویٹرز نے تیار کیا بھارت کا پہلا ٹرائی ہائبرڈ سکوٹر 'SHE'، جو سولر-بجلی–پیٹرول پر چلتا ہے
شی (SHE) سے قبل کشمیری اختراع کار بلال احمد میر RAYنامی سولر کار متعارف کرکے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے دو اننوویٹرز (Innovators)نے ایک ایسا تین پہیوں والا اسکوٹر متعارف کیا ہے جسے وہ بھارت کا پہلا "ٹرائی ہائبرڈ تھری وہیلر اسکوٹر" قرار دے رہے ہیں۔ اسکوٹر میں شمسی توانائی، بجلی اور پٹرول، تینوں ذرائع کو ایک ہی نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد روایتی چارجنگ اور فوسل فیول پر انحصار کم کرنا ہے۔
اس اسکوٹر کو SHE (سولر ہائبرڈ الیکٹرک) کا نام دیا گیا ہے۔ اسے بلال احمد میر اور بنیش گلزار نے اپنی کمپنی بلالز انوویٹو سولر آٹوموبائل (BISA) کے تحت تیار کیا ہے۔ یہ گاڑی REES (رینج ایلیویٹڈ الیکٹرک اسکوٹر) نامی پیٹنٹ شدہ ٹیکنالوجی سے چلتی ہے اور اس میں آٹوموٹیو انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی ہے۔
میر نے اسکوٹر متعارف کرنے سے قبل شمسی توانائی سے چلنے والی RAY نامی کار کو بھی متعارف کیا تھا جو طویل عرصے کے بعد بالآخر اس سال ممکنہ طور پر تجارتی طور پر لانچ ہونے کے قریب ہے۔
میر نے اس سے قبل ایک ایسی کار تیار کی تھی جسے وہ "بھارت کی پہلی ہائی ٹیک شمسی توانائی" سے چلنے والی کار قرار دیتے ہیں۔ میر کا دعویٰ ہے کہ SHE بنانے کا خیال انہیں روزانہ سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا: "میں گزشتہ 15 برس سے زائد عرصے سے گرین اینرجی کے شعبے میں کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بھارت کی پہلی ہائی ٹیک سولر کار بنائی تھی۔ اس کار کے لیے میرے پاس چھ پیٹنٹس ہیں، جن میں یوٹیلیٹی، ڈیزائن اور بین الاقوامی پیٹنٹس شامل ہیں۔"
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "اس کے بعد میں نے ایک اسکوٹر بنانے کا سوچا۔ آج کل ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو دفاتر آنے جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایندھن مہنگا ہے اور پٹرول کا بحران بھی ہے۔ اس لیے میں ایک ایسا اسکوٹر بنانا چاہتا تھا جو عام لوگوں، خاص طور پر خواتین اور معذور افراد کے لیے مفید ہو۔"
روایتی اسکوٹروں کے برعکس SHE کو جسمانی طور خاص افراد کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میر کے مطابق، اس اسکوٹر میں ایک الگ کی جانے والی اور بجلی سے چلنے والی متحرک سیٹ ہے، جسے ایک سوئچ کے ذریعے اوپر یا نیچے کیا جا سکتا ہے۔ میر کے مطابق: "جب ہم سیٹ کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ عام افراد کے لیے ایک بائیک بن جاتی ہے۔ جب جسمانی طور خاص شخص اس اسکوٹر کو چلائے گا تو اسے کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ سیٹ مکمل طور پر برقی نظام سے چلتی ہے اور اوپر نیچے ہو سکتی ہے، جس سے اسکوٹر پر سوار ہونا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔"
یہ تین پہیوں والی گاڑی تقریباً 200 کلوگرام تک سامان اٹھانے کی گنجائش بھی رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کھانے کی ترسیل اور لاجسٹکس پلیٹ فارمز سے وابستہ ڈیلیوری کارکنوں کے لیے بھی موزوں ہے۔ میر نے کہا: "یہ اسکوٹر KFC، زومیٹو اور ڈومینوز کے لیے ڈیلیوری کرنے والے گگ ورکرز کے لیے بھی کافی موزوں ہے کیونکہ وہ اس میں بڑی مقدار میں سامان آسانی سے اٹھا جا سکتے ہیں۔"
کیا ہے آر ای ای ایس (REES) ٹیکنالوجی
میر کے مطابق، SHE کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی پیٹنٹ شدہ REES ٹیکنالوجی ہے۔ میر نے کہا کہ آر ای ای ایس ٹیکنالوجی اسکوٹر کو بیرونی چارجنگ کے نظام پر مکمل انحصار کیے بغیر چلنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا: "REES کا مطلب رینج ایلیویٹڈ الیکٹرک اسکوٹر ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو کسی بھی گاڑی میں نصب کیا جا سکتا ہے۔ اسے روایتی چارجنگ کی ضرورت نہیں کیونکہ شمسی توانائی بیٹری کو چارج کرتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جب شمسی توانائی دستیاب نہیں ہوتی تو یہ نظام خودکار طور پر صورتحال کے مطابق کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: “اگر ہم سرینگر اور جموں کے درمیان سرنگوں سے سفر کر رہے ہوں یا شدید موسم کے دوران سورج کی روشنی محدود ہو تو پٹرول انجن خودکار طور پر چل پڑتا ہے۔ یہ بیٹری مینجمنٹ سسٹم کو چارج کرتا ہے اور گاڑی کی بلا تعطل کارکردگی کو یقینی بناتا ہے۔"
روایتی الیکٹرک اسکوٹروں کے برعکس، جو مکمل طور پر چارجنگ اسٹیشنوں پر انحصار کرتی ہیں، SHE میں شمسی توانائی، بجلی اور پٹرول کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس کے تیار کنندگان کے مطابق، "یہ بھارت کی اپنی نوعیت کی پہلی ٹرائی ہائبرڈ اسکوٹر ہے۔"
میر نے کہا کہ اس اختراع کو پہلے ہی پیٹنٹ تحفظ حاصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا: "مجھے اس اسکوٹر کا پیٹنٹ مل چکا ہے۔ اس کی انفرادیت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ بھارت کا پہلا اسکوٹر ہے جو بجلی، شمسی توانائی اور پٹرول، تینوں ذرائع سے چلتا ہے۔"
ہائبرڈ نظام کے علاوہ، SHE میں آٹوموٹیو انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ مربوط نظام جدید سینسرز، جی پی ایس اور کلاؤڈ پر مبنی سافٹ ویئر کے ذریعے گاڑی کی رئیل ٹائم میں نگرانی، ممکنہ خرابیوں کی پیشگی نشاندہی اور اسمارٹ کنیکٹیویٹی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے۔
میر نے اسکوٹر کا مکمل سافٹ ویئر نظام تیار کرنے کا کریڈٹ اپنی کاروباری شراکت دار بنیش گلزار کو دیا، جنہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا، "انہوں نے اس اسکوٹر کا تمام سافٹ ویئر تیار کیا ہے۔ وہ کئی برس سے میرے ساتھ کام کر رہی ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے ان کا جذبہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔"
خواتین کے لیے پر کشش
میر نے کہا کہ اسکوٹر کے نام میں تکنیکی معنی کے ساتھ ساتھ ایک وسیع کشش بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، "SHE کا مطلب سولر ہائبرڈ الیکٹرک ہے۔ جب خواتین یہ نام سنیں گی تو انہیں فطری طور پر محسوس ہوگا کہ یہ اسکوٹر ان کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ یہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا ڈیزائن دیگر اسکوٹروں سے بالکل مختلف ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکوٹر کو ابھی تک کسی آٹوموبائل کمپنی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا کیونکہ ٹیم اسے اپنی کمپنی BISA کے ذریعے خود تجارتی طور پر متعارف کرانا چاہتی ہے۔
دریں اثنا، بنیش نے کہا کہ یہ اسکوٹر کمپنی کے بڑے منصوبوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ "ہمارا وژن صرف ایک گاڑی تک محدود نہیں ہے۔ BISA شمسی توانائی پر مبنی اختراعات کا ایک مکمل نظام تیار کر رہی ہے، جس میں سفری ذرائع سے لے کر ایسی صارف مصنوعات تک سب کچھ شامل ہوگا جو روایتی توانائی پر انحصار کم کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔"
انہوں نے کہا، "ہم بھارت کو ایک صاف ستھرے اور پائیدار مستقبل کی جانب منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔" ان کا کہنا تھا کہ ایندھن کی بڑھتی قیمتیں اور موسمیاتی تبدیلی صرف تصورات نہیں بلکہ عملی اختراعات کا تقاضا کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا: "موسمیاتی تبدیلی اور ایندھن کی بڑھتی قیمتیں جرات مندانہ حل کی ضرورت پیدا کرتی ہیں۔ SHE کے ذریعے BISA عملی اور ماحول دوست سفری ذرائع تیار کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جو فوسل فیول پر انحصار کم کرنے کے ساتھ صاف ساتھ توانائی کے استعمال کو فروغ دیں۔ اختراع کو حقیقی مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے اور یہی وژن ہمیں ہر روز آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔”
SHE کی رونمائی میر کے گرین موبیلٹی کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل ہے، جس کا آغاز 2009 میں ایک کم قیمت شمسی توانائی سے چلنے والی کار بنانے کے خواب سے ہوا تھا۔
سولر کار
اپنی آبائی جائیداد کا ایک حصہ فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی رقم سمیت 22 لاکھ روپے سے زائد سرمایہ کاری کے بعد میر نے RAY تیار کی، جسے وہ بھارت کی پہلی ہائی ٹیک شمسی توانائی سے چلنے والی کار قرار دیتے ہیں۔
اس گاڑی میں ایک کلوواٹ کا شمسی توانائی نظام، جدید سولر پینلز، جدید بیٹری مینجمنٹ سسٹم، خودکار پارکنگ سینسرز، موسیقی کے ساتھ ردعمل دینے والی لائٹس اور سولر پینلز سے جڑے گل ونگ دروازے شامل ہیں۔
میر نے کہا کہ سینسر پر مبنی ٹیکنالوجی سولر پینلز کو سورج کی روشنی بہتر انداز میں حاصل کرنے کے لیے اپنی سمت بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ روایتی الیکٹرک گاڑیوں کے برعکس، RAY کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شمسی نظام کے ذریعے مسلسل بجلی پیدا کرتے ہوئے بیرونی چارجنگ پر انحصار کم سے کم کرے۔
انہوں نے کہا کہ گاڑی کے ڈیزائن، حفاظت اور ٹیکنالوجی سے متعلق ان کے پاس متعدد پیٹنٹس موجود ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میر نے یہ بھی بتایا کہ شمسی توانائی سے چلنے والی کار کے منصوبے کے مستقبل کے حوالے سے مہندرا اینڈ مہندرا کے چیئرمین آنند مہندرا کے ساتھ اگست میں ایک حتمی ملاقات طے ہے۔ "مجھے امید ہے کہ یہ کار جلد شمسی آٹوموبائل مارکیٹ میں داخل ہوگی۔"
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