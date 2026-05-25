لداخ میں زمین کی حرارت سے بجلی پیدا کرنے کا تاریخی منصوبہ دوبارہ فعال
شدید سرد موسم اور دشوار راستوں کے باوجود "پوگا وادی منصوبہ" لداخ کی توانائی خودکفالت کی نئی امید بن گیا ہے۔
Published : May 25, 2026 at 2:38 PM IST
سرینگر: لداخ کی پوگا وادی میں بھارت کے پہلے جیوتھرمل پاور پروجیکٹ کو اُس وقت بڑی پیش رفت ملی جب یونین ٹیریٹری انتظامیہ نے آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن یعنی ONGC کے ساتھ معاہدے میں پانچ سال کی توسیع کو منظوری دے دی۔ اس فیصلے سے ملک کے سب سے دشوار گزار علاقوں میں سے ایک میں طویل عرصے سے التوا کا شکار صاف توانائی منصوبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔
یہ توسیع لیفٹیننٹ گورنر ونئی کمار سکسینہ نے منظور کی۔ یہ سہ فریقی مفاہمتی معاہدہ لداخ انتظامیہ، لیہہ کے لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل (LAHDC) اور ONGC انرجی سینٹر کے درمیان طے پایا تھا۔ اصل معاہدہ 6 فروری 2021 کو دستخط ہوا تھا اور 5 فروری 2026 کو ختم ہوگیا تھا۔
حکام کے مطابق شدید سردی، دشوار گزار راستوں اور لاجسٹک مسائل کی وجہ سے ڈرلنگ اور تلاش کا کام تاخیر کا شکار ہوا، جس کے باعث ONGC نے مزید وقت مانگا۔ پوگا وادی کا پروجیکٹ مشرقی لداخ میں سطح سمندر سے 14 ہزار فٹ سے زیادہ کی بلندی پر واقع ہے۔
نظرثانی شدہ معاہدے کے تحت ONGC ایک میگاواٹ کا پائلٹ جیوتھرمل پاور پلانٹ قائم کرے گا اور لداخ میں جیوتھرمل وسائل کے بڑے تجارتی استعمال کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ بھی تیار کرے گا۔
اس منصوبے نے اس لیے بھی توجہ حاصل کی ہے کیونکہ اس سے بھارت کے قابل تجدید توانائی شعبے میں شمسی، ہوا اور پن بجلی سے آگے ایک نئی راہ کھل سکتی ہے۔ جیوتھرمل توانائی زمین کی سطح کے نیچے موجود حرارت سے پیدا کی جاتی ہے اور اسے کم کاربن اور مسلسل بجلی فراہم کرنے والا ذریعہ مانا جاتا ہے۔
شمسی توانائی کے برعکس جیوتھرمل بجلی دن رات مسلسل کام کرسکتی ہے اور یہ موسم یا سورج کی روشنی پر منحصر نہیں ہوتی۔ حکام کے مطابق یہی وجہ ہے کہ لداخ جیسے دور دراز ہمالیائی علاقوں کے لیے یہ نہایت مفید ثابت ہوسکتی ہے، جہاں طویل سردیوں اور برفباری کے باعث سڑکیں بند ہوجاتی ہیں اور ایندھن و بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے۔
یہ منصوبہ ایسے وقت میں اہمیت اختیار کرگیا ہے جب ملک بھر میں ایندھن کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ آج پھر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جو گزشتہ دس دنوں میں مسلسل چوتھا اضافہ ہے۔ اس کی وجہ عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتیں اور مغربی ایشیا میں کشیدگی کے باعث سپلائی خدشات بتائے جارہے ہیں۔
سائنسدان طویل عرصے سے پوگا اور قریبی علاقے چوما تھانگ کو بھارت کے سب سے امید افزا جیوتھرمل علاقوں میں شمار کرتے آئے ہیں کیونکہ یہاں گرم پانی کے چشمے، سلفر کے اخراج والے مقامات اور زمین کے اندر حرارتی ذخائر موجود ہیں۔ اس خطے میں ابتدائی سروے 1970 کی دہائی میں شروع ہوئے تھے، لیکن تکنیکی مشکلات اور دشوار گزار علاقے کی وجہ سے تجارتی سطح پر کام آگے نہیں بڑھ سکا۔
ONGC حکام کے مطابق کمپنی نے 2025 میں لداخ کا سب سے گہرا جیوتھرمل کنواں کامیابی سے کھودا، جس کی گہرائی 405 میٹر تک پہنچ گئی۔ شدید موسمی حالات کے باوجود کی گئی اس ڈرلنگ کے دوران ہونے والی تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمین کے اندر درجہ حرارت 240 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے، جو بجلی پیدا کرنے کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔
توقع ہے کہ پائلٹ پلانٹ تقریباً 200 ڈگری سیلسیش کے ٹربائن اِن لیٹ درجہ حرارت پر کام کرے گا اور قریب ایک میگاواٹ بجلی پیدا کرے گا۔ منصوبے کے دوسرے مرحلے میں چوما تھانگ جیوتھرمل بیلٹ میں مزید ڈرلنگ اور سروے کیے جائیں گے۔ ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کا عمل مالی سال 2026-27 کے دوران متوقع ہے۔
حکام نے کہا کہ یہ منصوبہ تزویراتی اعتبار سے بھی اہم ہے کیونکہ لداخ کے سرحدی علاقوں میں ڈیزل پہنچانا اور روایتی بجلی نظام کو برقرار رکھنا خاص طور پر سردیوں میں نہایت مہنگا اور مشکل کام ہے۔
فی الحال لداخ بڑی حد تک ڈیزل جنریٹروں اور موسمی بجلی نظام پر انحصار کرتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہونے اور برف جمع ہونے کی وجہ سے شمسی توانائی کی پیداوار بھی کافی کم ہوجاتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر ونئی کمار سکسینہ نے منصوبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جیوتھرمل توانائی "لداخ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوسکتی ہے” اور یہ بھارت کی صاف توانائی کی جانب سفر میں ایک تاریخی قدم ہوگا۔
انہوں نے کہا، "پوگا وادی کا جیوتھرمل انرجی پروجیکٹ لداخ کے لیے گیم چینجر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بھارت کے صاف توانائی مشن میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوسکتا ہے۔ جیوتھرمل توانائی کا پائیدار استعمال لداخ کی توانائی سلامتی کو مضبوط کرے گا اور خطے کو کاربن نیوٹرل اور ماحول دوست بنانے کی کوششوں کو تقویت دے گا۔"
ادھر، حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے روایتی ایندھن پر انحصار کم ہوگا اور لداخ کو قابل تجدید توانائی کے مرکز کے طور پر مزید مضبوطی ملے گی۔
دنیا بھر میں آئس لینڈ، امریکہ، انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک پہلے ہی جیوتھرمل توانائی کو بجلی پیدا کرنے اور ہیٹنگ نظام کے لیے استعمال کررہے ہیں۔ بھارت کے پاس لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور گجرات میں جیوتھرمل ذخائر موجود ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی تجارتی جیوتھرمل پاور پلانٹ قائم نہیں ہوسکا ہے۔
