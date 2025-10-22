ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھارت کے فرسٹ ایڈ مین ڈاکٹر اتندر پال سنگھ سے ملیے، 20 برسوں سے کر رہے ہیں خدمت خلق
جموں و کشمیر کے بارہمولہ سےتعلق رکھنے والےڈینٹل سرجن ڈاکٹر اتندر پال سنگھ نے لوگوں کی خدمات کرنے کیلئے فرسٹ ایڈ کا انتخاب کیا ہے۔
بارہمولہ( کوثر عرفات): جب بھی کوئی قدرتی آفت یا کوئی خطرناک حادثہ پیش آتا ہے اور اگر اس میں کوئی جانی نقصان ہوتا ہے یا کوئی شدید زخمی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیےفرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے وابستہ ڈاکٹر اتندر پال سنگھ فرسٹ ایڈ مین آف انڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دراصل ڈاکٹر اتندر پال سنگھ پیشے سے ایک ڈینٹل سرجن ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گذشتہ بیس برسوں سے اس رضاکارانہ کام سے وابستہ ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پانچ اکتوبر 2005 کو کشمیر میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا تو وہ اوڑی کی طرف چلے گئے اور وہاں اوڑی میں انہوں نے چاروں جانب تباہی دیکھی، وہیں سے انہوں نے فرسٹ ایڈ خدمامت شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔
اتندر پال سنگھ کے مطابق وہ تب ایک نجی ادارے کے ساتھ منسلک تھے لیکن اوڑی میں جو ماحول تھا وہ کافی تباہ کن تھا۔ اس دوران انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں گے اور سماج کے لیے کام کریں گے۔
انہوں نے بطور والنٹئر پہلے کام شروع کیا اور جب بھی کوئی قدرتی آفت یا کوئی سڑک حادثہ یا کوئی سیلابی صورت حال ہوتی ہے تو وہ اس وقت ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو فرسٹ ایڈ یا سی پی آر کی ضرورت ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے ہزاروں کی تعداد میں فرسٹ ایڈ اور سی پی آر کے ورک شاپس اور کیمپس میں شرکت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ترکیب کے بارے میں جانکاری دوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ آج تک ہم نے بارہمولہ کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے علاوہ بھارت میں کافی ٹرینگ کیمپس میں شرکت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو تربیت دوں تاکہ مستقبل میں وہ سماج میں کسی کی مدد کریں۔
ان کا کہنا ہے کہ میں اس کام میں سے خوش ہوں، میں نے آج تک کئی لوگوں کی زندگی بچائی ہے اور میرا مقصد ہے کہ میں قدرتی آفات کے وقت لوگوں کی زندگی بچاؤں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس وقت خواتین کو بھی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے ٹرینگ کیمپس میں خواتین کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ میں نے حال ہی میں ملک سے باہر بھی کافی والنٹری کیمپس منعقد کیے ہیں اور میں کافی خوش ہوں۔
انہوں نے بتایا کہ جب آپریشن سندور ہوا تو تب بھی میں نے اوڑی اور دیگر علاقوں میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کی مدد کی۔ میں نے ان کو جانکاری دی کہ کیسے اپنے آپ کو جنگ جیسی صورت حال میں بچایا جائے۔
اتندر پال سنگھ کو اس کام کے لیے آج تک متعدد ایوارڈز سے نوازا جا چکا ہے۔ انہوں نے ریڈ کراس سمیت نامور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ کام کیا ہے اور آج بھی ان کی خدمات جاری ہیں۔